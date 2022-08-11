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«Короче» представил жюри фестиваля

Автор: Рая Башинская

11 августа 2022

В его состав вошли Ситора Алиева, Жора Крыжовников, Юлия Пересильд

X Фестиваль короткометражного кино «Короче» пройдет с 19 по 21 августа в Калининграде. В состав жюри фестиваля вошли Юлия Пересильд, Александр Робак, Евгений Гришковец, Жора Крыжовников, Владимир Мункуев, Сергей Астахов и Ситора Алиева.

Основное жюри отсмотрит всю конкурсную программу и выберет победителей в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Приз за лучший анимационный фильм» и «Специальный приз жюри».

В рамках юбилейного года на фестивале будет работать еще одно жюри, собранное из победителей «Короче» прошлых лет.  В него вошли Виктория Рунцова (Лучший фильм 2018 год, «Твою мать!»), Алексей Нужный (Лучший сценарий 2015 год, «Петух»), Никита Тамаров (Лучший фильм 2015 год, Portfolio), Кирилл Фролов (главная роль в фильме-победителе 2021 года «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова), Алена Бабенко (актриса в фильме-победителе 2019 года «Подводник» Александра Назарова). Также к жюри присоединился генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков. По итогам работы спецжюри вручит еще один приз в номинации «Лучший фильм».

Фильмом открытия фестиваля этого года станет короткометражная картина Адильхана Ержанова «Возвращение Зои» о странном и одновременно удивительном путешествии неблагополучной матери с дочерью, которые отправляются контрабандными тропами в Казахстан к биологическому отцу девочки. Картина, в который сыграли Яглыч, Светлана Степанковская и Данияр Алшинов, была отмечена на международном Каннском кинофестивале. Продюсером фильма выступила Наталья Гнеушева.

Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» проводится с 2013 года. В этом году смотр пройдет в десятый раз. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации «Фестивальная дирекция».

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