Объявлен состав жюри XI фестиваля «Короче»
В программе смотра этого года около 40 картин
Стал известен состав жюри XI фестиваля «Короче», который пройдет в Калининграде с 15 по 20 августа.
Председателем жюри секции полнометражного дебютного кино станет режиссер Борис Хлебников. Вместе с ним победителей выберут режиссер и сценарист Наталья Мещанинова, актриса Ирина Розанова и заместитель директора телеканала «Россия-1» и продюсер Ясмина Бен Аммар.
В жюри программы короткометражного кино вошли сценарист Андрей Золотарев, актриса Ольга Сутулова, продюсер и генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая. Возглавит его режиссер и сценарист Алексей Герман мл.
В программе фестиваля этого года около 40 картин – 31 короткометражный фильм и 8 полнометражных дебютных работ. Вход на все кинопоказы, по традиции, бесплатный, а регистрация на них будет открыта на сайте «Короче» за несколько дней до начала смотра.
Церемония открытия XI фестиваля «Короче» пройдет 15 августа в Калининградском драмтеатре, там же будет демонстрироваться программа дебютных полнометражных фильмов.
Фото: соцсети фестиваля