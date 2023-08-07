Объявлен состав жюри XI фестиваля «Короче»

В программе смотра этого года около 40 картин

Стал известен состав жюри XI фестиваля «Короче», который пройдет в Калининграде с 15 по 20 августа.

Председателем жюри секции полнометражного дебютного кино станет режиссер Борис Хлебников. Вместе с ним победителей выберут режиссер и сценарист Наталья Мещанинова, актриса Ирина Розанова и заместитель директора телеканала «Россия-1» и продюсер Ясмина Бен Аммар.

В жюри программы короткометражного кино вошли сценарист Андрей Золотарев, актриса Ольга Сутулова, продюсер и генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая. Возглавит его режиссер и сценарист Алексей Герман мл.

В программе фестиваля этого года около 40 картин – 31 короткометражный фильм и 8 полнометражных дебютных работ. Вход на все кинопоказы, по традиции, бесплатный, а регистрация на них будет открыта на сайте «Короче» за несколько дней до начала смотра.

Церемония открытия XI фестиваля «Короче» пройдет 15 августа в Калининградском драмтеатре, там же будет демонстрироваться программа дебютных полнометражных фильмов.

Фото: соцсети фестиваля