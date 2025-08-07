Новые владельцы Paramount могут попробовать купить Warner Bros.

Стоимость медиаконгломерата оценивается в $30 млрд

Сделка по слиянию Skydance Media и Paramount Global официально завершается на этой неделе, и многие предполагают – что дальше планирует делать Дэвид Эллисон? Журналистка Ким Мастерс из Puck анонимно пообщалась с рядом крупных игроков Голливуда, и часть из них уверена, что новая объединенная компания также попытается приобрести Warner Bros.

По ее словам, один из инсайдеров заявил, что «он точно знает» об интересе молодого медиамагната и его отца, предпринимателя Ларри Эллисона, к WB. Другой источник подчеркнул, что Paramount «просто недостаточно велика, чтобы конкурировать» в индустрии.

Потенциальная стоимость Warner Bros. оценивается в $30 млрд, что в разы выше суммы сделки Skydance с Paramount, которая обошлась семье в $8 млрд. Тем не менее, финансирование еще одной покупки – это риск, который может позволить себе старший Эллисон: Ларри с самого начала был тесно связан с голливудскими проектами своих детей, а Дэвид – его единственный сын, который, по всей вероятности, однажды унаследует огромное состояние основателя корпорации Oracle.

Еще одним намеком на возможную продажу Warner Bros. инсайдеры называют недавнюю новость об увольнении 10% всего персонала кинокомпании. «У студии сейчас довольно успешный период, и они объявляют о сокращениях? Если читать между строк – они готовят WB к продаже», – подчеркнул один из них. Представители студии, в свою очередь, отказались от комментариев.

Издание также отмечает, что Эллисоны не единственные, кто заинтересован в сделке Warner – свой интерес к медиаконгломерату давно демонстрирует босс Comcast Брайан Робертс. В частности, его интересуют активы WB для развития собственных тематических парков Universal. Однако, как подчеркивают знающие люди, при нынешней администрации компании было бы очень трудно получить одобрение Федеральной комиссии по связи США – президент Дональд Трамп не одобряет новости, которые транслируют телевизионные подразделения холдинга.