«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом года

Проект Sony обошел «Не время умирать»

Блокбастер Sony ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ за восемь дней на мировых экранах собрал $813,9 млн. Это делает картину самым успешным голливудским релизом в мировом прокате в текущем году. У предыдущего лидера, шпионского боевика НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, общемировые кассовые сборы составляют $774 млн.

Очевидно, триквелу «паучьей» франшизы от Marvel по силам стать самым кассовым релизом года в самом скором времени. Китайские проекты THE BATTLE AT LAKE CHANGJIN и HI, MOM заработали на текущий момент $902,5 млн и $822 млн соответственно.

В среду ЧЕЛОВЕК-ПАУК добавил на рынке Северной Америки $27,8 млн и еще $34,8 млн на международных территориях. Международные сборы блокбастера составляют $457,4 млн.

С момента премьеры в домашнем прокате новинка собрала $356,5 млн. Это рекорд сборов для студии Sony за шесть дней проката. В сравнении с релизами других студий это третий результат после показателей лент МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ($452,3 млн) и ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ ($363,4 млн).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram