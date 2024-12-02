Новинки декабря в онлайн-кинотеатре Start

Новые серии «Лихих», «Детей перемен», «Руки вверх!» и «Он и она»

В декабре подписчиков Start ждет 8-я серия драмы Юрия Быкова «Лихие» и новые серии криминальной саги режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен». Также зрители увидят музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ!. Кроме самого фильма на Start также доступен фильм о съемках: Сергей Жуков, режиссер Аскар Узабаев, а также исполнители главных ролей Энджел Жуков, Влад Прохоров, Илья Русь и другие участники делятся закулисными тайнами съемочного процесса.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут французский ремейк отечественного хита ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА, драма «Фло», романтическая комедия ОН И ОНА и новогодняя серия мультсериала «Единороговы».

Уже на сервисе:

«Дети перемен» (драма, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова)

Действие разворачивется на фоне 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. В центре сюжета — трое братьев от разных отцов, Петр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

«Лихие» (драма, реж. Юрий Быков)

История о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Действие разворачивается в трех временах — начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.

РУКИ ВВЕРХ! (байопик, реж. Аскар Узабаев)

Музыкальный блокбастер об творческом пути Сергея Жукова и истории становления культовой группы «Руки Вверх!». Как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, стать одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения?

«Фло» (драма, Жеральдин Данон)

Солнечный байопик о звезде парусного спорта Флоранс Арто – покорительнице морей по прозвищу Святая Фло. На пути к славе молодой француженке придется спорить с родителями, сбегать из дома и превозмогать себя, чтобы вернуться в форму после страшной аварии, комы и паралича. А основным испытанием окажутся закостенелые устои яхтсменов, не терпящих женщины на борту. Но и это не остановит непобедимую спортсменку на пути к ее главной любви — морю.

ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (комедия, Александр Шарло, Франк Манье)

Луи – избалованный мажор, который все свое время развлекается в клубах, безостановочно тратя деньги своего отца – генерального директора группы отелей класса люкс. Устав от выходок сына, отец решает преподать ему урок – он заставляет Луи поверить, что он перенесся во времена Людовика XIV, примерно на три с половиной столетия назад. Втянутый в этот заговор, главный герой быстро понял, что жизнь в замке того времени была не для всех. Попрощавшись с роскошью и современными удобствами, Луи пришлось обменять их на балеты, ведра и тряпки.

Со 4 декабря:

ОН И ОНА (романтическая комедия, реж. Эммануэль Белоградски)

В День святого Валентина Марко заменяет своего друга в диспетчерской лифтовой компании. Около 3 часов ночи звонит молодая женщина, она застряла в лифте, у нее приступ паники. Марко пытается ее успокоить по телефону, но у него нет техника, который бы мог вызволить женщину. В конце концов Марко решает ехать и спасать женщину сам. Но когда он приезжает на место, оказывается, что девушке уже удалось выбраться. Тогда Марко отправляется на поиски таинственной незнакомки по ночному Парижу.

С 27 декабря:

«Единороговы» (анимационный мультсериал, реж. Кирилл Данильченко)

Новый мультсериал – это история обычной российской семьи – папа, мама и двое детей – чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда они случайно освобождают из заточения волшебного единорога, исполняющего желания. Но вместо того, чтобы наслаждаться бесконечным счастьем, они сталкиваются с чередой нелепых и порой абсурдных ситуаций.

Фото: кадр из фильма ОН И ОНА