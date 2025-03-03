Новинки марта в онлайн-кинотеатре Start

«Опасная близость», «Три плюс три», «По барам» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Start в марте – остросюжетная драма «Опасная близость» с Елизаветой Боярской. Ранее проект получил награды фестиваля ORIGINAL+ за «Оригинальное режиссерское видение» и «Оригинальную актрису».

Помимо этого, зрителей стриминга ждут эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА, комедии ПО БАРАМ и ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ, а также новые серии популярных шоу.

С 6 марта:

ПО БАРАМ (комедия, реж. Александр Фомин)

Взрослая жизнь в мегаполисе способна разрушить самую крепкую дружбу. Семен, Вадим, Миша и Ярик с детства делили радости и печали, а теперь почти не встречаются. К 20-летней годовщине знакомства приятели решают вспомнить, что они — стая, и отправляются в алкогольный тур по центру большого города. Одна ночь, 20 баров, шотам нет числа — что может пойти не так?

С 8 марта:

ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (эротический триллер, реж. Халина Рейн)

Роми живет в Нью-Йорке. Она идеальная жена и мать, успешно управляет крупной корпорацией. В ее жизни все подчинено строгому распорядку. Любящий и заботливый муж Джейкоб старается все сделать для семьи. Но за долгие годы жизни в браке Роми так и не удалось получить с ним настоящее удовольствие. И когда в компанию приходит молодой, невероятно дерзкий, полный юношеского задора стажер, между Роми, женщиной, которая достигла вершин, и ее молодым подчиненным завязываются необычные любовные отношения.

С 10 марта:

«Три плюс три» (комедия, реж. Дмитрий Грибанов)

Также на Okko

В живописном городке Золотого кольца России живет семья Клячевых: писатель Антон Павлович, его сын — кузнец Леонид и внук Прометей, работающий спасателем. В том же городе живет семья Лариных: деятельная таксистка Валентина Петровна, ее дочь — экскурсовод Света и предприимчивая внучка художница Юля. Прометей убежден в том, что Юля — мошенница. Он раскрывает одну из ее афер и сдает Юлю полиции. Встреча молодых людей становится судьбоносной не только для них самих, но и для их родственников, которые уже и не надеялись на личное счастье.

С 13 марта:

ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (комедия, реж. Иван Капитонов)

Детство успешного предпринимателя Феди прошло в интернате, а теперь наступает время создавать свою семью. Но есть одна проблема — строгие родители избранницы. Они не одобряют выбор дочери и ставят смелое условие: брак состоится, только если на свадьбу придут биологические отец и мать потенциального зятя.

С 14 марта:

ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ (триллер, реж. Джудд Блох)

Она живет с бойфрендом в роскошном шале среди снежных вершин. Он красив, обеспечен, но она для него всего лишь трофей. Однажды в их доме появляется третий. Обычный парень из местных. Грубый и прямой. Стоит бойфренду улететь на уикенд и легкий флирт перерастает в страсть. А следом за опасными связями неизменно приходит смерть.

С 16 марта:

«30 секунд» (драма, реж. Иван Соснин)

Артем и Наташа — больничные клоуны. Они ведут видеоблог про свой опыт волонтёрства. В больнице уже продолжительное время лежит девочка Варя. Блогеры переживают за Варю, ведь как они ни пытаются ей помочь — у них ничего не выходит. Однажды Артем узнаёт, что мать девочки перестала навещать её. Он понимает, что победить болезнь может помочь только мама.

Скоро

«Опасная близость» (драма, реж. Иван Китаев)

Анна — успешный пластический хирург и руководитель клиники, в чьем выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Но все меняется в один вечер, когда муж Анны попадает в аварию с молодой любовницей, известной блогеркой и певицей Женей. ДТП уносит одну человеческую жизнь и неожиданным образом переплетает судьбы водителей и пассажиров. А сама Анна, столкнувшись с изменой, выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

«Подслушано в Рыбинске» (комедийный детектив, реж. Петр Тодоровский)

финал сезона – 13 марта

также на Premier

В центре сюжета иронического детектива – немолодой журналист рыбинской газеты. Юра невыносимо устал от своей однообразной работы, он все чаще пьет и, похоже, вот-вот разведется с женой. Но судьба дает ему шанс – Юра получает необычный дар: он начинает предвидеть преступления. Пытаясь проверить одно из видений, он находит тело актрисы местного театра – и становится главным подозреваемым в ее убийстве. Юре предстоит доказать свою невиновность, но для этого нужно найти настоящего преступника. Помогать ему в этом будет поклонник актрисы, простой пацан Ширмик.

«Инспектор Гаврилов», 2-й сезон (комедия, реж. Анатолий Колиев)

новые серии 7, 14, 17, 21, 24, 28 и 31 марта

После головокружительных событий первого сезона бывший преступник Саша Медный продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что все наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы Кристина Сломнюк. Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть свое прошлое?

«Клюквенный щербет», 3-й сезон (мелодрама, реж. Кетджхе)

новые серии в прямом эфире с синхронным переводом 7, 14, 21 и 28 марта

Студентка Доа и Фатих, работающий в компании отца, мечтают пожениться. И незапланированная беременность девушки – лишь повод ускорить свадьбу. Но на пути у искренних чувств пары встает родня. Мама невесты руководит школой и придерживается весьма прогрессивных взглядов. Родители жениха – консервативные люди, для которых традиции – все. Чтобы быть вместе, влюбленным придется помирить находящиеся на разных полюсах семьи.

«Зимородок», 3-й сезон (драма, реж. Бурджу Алптекин и Альптекин Бозкурт)

новые серии в прямом эфире с синхронным переводом 7, 14, 21 и 28 марта

Влиятельный бизнесмен Халис огорчен поведением своих избалованных наследников. После очередной неприятности с внуком Феритом чаша его терпения переполнена. Дед уверен, что исправить парня может лишь одно – крепкий брак. Окончательный выбор падает на скромную и умную Сейран, хотя в жены предназначалась ее сестра Суна. Но семьи жениха и невесты скрывают так много секретов... Суждено ли свадьбе состояться?

Фото: кадр из сериала «Опасная близость»