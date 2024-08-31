Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Start

Новый сезон сериала «Жить жизнь», «Последний богатырь. Наследие» и многое другое

В числе главных новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Start в сентябре – сказочный блокбастер «Последний богатырь. Наследие» и второй сезон глянцевой драмы «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут детский детектив «Любопытная Варвара», новые сезоны турецких сериалов «Клюквенный щербет» и «Зимородок», а также многое другое.

С 1 сентября:

«Любопытная Варвара» (детский детектив, реж. Юрий Коробейников)

Любознательная, очень смышленая и начитанная — именно так можно сказать о десятилетней Варваре. Летние каникулы непоседливая девочка проводит в поселке Верховое, где сразу же находит себе непростое, но захватывающее занятие. Местные мальчишки говорят, что по ночам стоящее в поле пугало оживает и наводит страх на детей. Школьница обожает раскрывать непростые дела, и это как раз ее случай. Юная сыщица вместе с друзьями готова выяснить правду. А впереди ее ждет еще множество других увлекательных дел и незабываемых приключений.

С 5 сентября:

НЕ ОДНА ДОМА (комедия, реж. Василий Свиридов)

Завершился учебный год, впереди летние каникулы. Пятикласснице Маше родители пообещали путешествие в автодоме, но из-за работы поездка рискует сорваться. Пока папа проводит дни и ночи на стройке, мама срочно уезжает в командировку и оставляет девочку под присмотром наспех найденной няни. Воспитательница вызывает у школьницы подозрение — и не зря! Ведь она со своим скользким знакомым хочет ограбить богатый дом. Но Маша с помощью умных гаджетов намерена остановить воришек.

C 12 сентября:

«Жить жизнь», 2-й сезон (триллер, реж. Михаил Вайнберг)

Аня начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре. Ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Или, может, его стоит поискать у новой знакомой Софии, совсем еще юной девушки, которая так напоминает Аню в молодости? Надеясь уберечь Софию от собственных ошибок, Богинская поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым. А развивающиеся отношения с Матвеем потребуют ответа на самый сложный вопрос: настоящие ли это чувства или все же болезненная зависимость?

Скоро:

«Последний богатырь. Наследие» (фэнтези, реж. Антон Маслов)

По сюжету у Ивана, которому исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.

«Последний богатырь. Наследие», фильм о фильме (документальный)

Масштабному чудо-сериалу — фильм о фильме богатырского размаха! Из 8-серийного проекта зрители узнают о том, почему художники по гриму хотели уволиться (спойлер: дело в бороде!), как репетировали самые сложные сцены, какой кадр в сериале самый дорогой и зачем на площадке понадобилась «система заботы о ярычах». Обо всех секретах создания чудо-сериала расскажут актеры, режиссер, продюсеры и члены съемочной команды.

«Родители родителей» (комедия, реж. Александр Жигалкин)

По сюжету с момента событий последнего сезона прошло шесть лет. Семья Соколовых значительно разрослась и переехала в новый дом. У Тимофея и Полины родился второй ребенок, а Илья женился. Казалось бы, только Макс не думает о личной жизни и полностью сосредоточен на бизнесе — небольшой семейной пекарне. Устоявшийся порядок рушится, когда Макс приводит в дом Леру, которая старше его на несколько лет, а еще — ее десятилетнего сына.

«Клюквенный щербет», 3-й сезон (мелодрама, реж. Кетджхе)

Студентка Доа и работающий на отца Фатих мечтают пожениться, а незапланированная беременность девушки становится поводом ускорить свадьбу. Но на пути у искренних чувств пары встает родня. Мама невесты руководит школой и придерживается весьма прогрессивных взглядов, но родители жениха — консервативные люди, которые ставят традиции во главу угла. Чтобы быть вместе, влюбленным придется примирить находящиеся на разных полюсах семьи.

«Зимородок», 3-й сезон (драма, реж. Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт)

После месяцев испытаний представители семейств Корхан и Шанлы заслужили передышку. Враги Халиса Аги повержены, а смерть Орхана оказалась инсценировкой. Но за счастьем следует трагедия. В финале второго сезона Сейран теряет сознание, и Ферит наконец узнаёт о страшном диагнозе жены. Поклонники взволнованы: неужели прогнозы врачей окажутся правдой и любимая героиня погибнет? Создатели проекта сохраняют интригу, но обещают, что лавстори стамбульских красавцев ждет полная перезагрузка. Над продолжением работает новая перспективная сценаристка Зейнеп Бонче («Жар-птицы», «Дочь посла»), и невозможно заранее предсказать, что произойдет с обитателями особняка на берегу Босфора. Существует ли лекарство от таинственной болезни Сейран? Научится ли Ферит контролировать вспышки гнева? Продолжит ли Пелин мешать отношениям Сейран и Ферита? Ответы на эти и другие вопросы узнаем в третьем сезоне.

«Сладкая ловушка» (мелодрама, реж. Дэн Чжаньнэн)

новые серии — с 3 по 27 сентября

Амбициозная Ли Най устраивается в ресторан к известному молодому шеф-повару Цзян Цзе. Девушка мечтает открыть свое заведение, но она пришла сюда не за знаниями. Цель героини — вернуть особый нож своего наставника, который молодой шеф выиграл в честной кулинарной битве. Со временем девушка проникается чувствами к Цзян Цзе и понимает, что он может научить ее не только готовить, но и любить.

«Трудная» (драма, реж. Оксана Барковская)

Новые серии — 5, 12, 19 сентября

После выхода из тюрьмы Влада всерьез берется за свою жизнь: устраивается работать в бар и поступает в вечернюю школу. Но старые знакомые и неразрешенные конфликты из прошлого не отпускают ее. Когда внезапное убийство бросает тень подозрения на Владу, ей приходится бороться не только за свою свободу, но и за право на второй шанс.

«Омер» (драма, реж. Джем Карджи)

новые серии — 6, 13, 20 сентября, финал сезона

Красивый молодой муэдзин Омер живет спокойной, размеренной жизнью и добросовестно выполняет свои обязанности. Однажды он встречает Гамзе и теряет голову. Юношу не смущает ни разница в возрасте (Гамзе старше него), ни то, что у нее есть дочь. Впрочем, сама Гамзе не спешит ответить красавцу взаимностью – она понимает, что родители молодого человека будут против их союза, а ее репутация в глазах окружающих, осуждающих подобные своенравия, окажется навсегда запятнанной. Гамзе отвергает ухаживания Омера и старается держаться от него подальше. Но Омер не собирается отказываться от своих чувств и продолжает настаивать на женитьбе, которая должна сделать его счастливым.

Помимо этого, на платформе уже дебютировало шоу от семейства Филимоновых «Family Box» — ролики от звезд российского интернета с более чем 13 млн подписчиков на YouTube теперь можно смотреть на Start.

Фото: кадр из сериала «Жить жизнь»