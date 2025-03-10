Онлайн-кинотеатр Start объявил о начале ребрендинга
Автор: БК
10 марта 2025
Первым шагом стало обновление дизайна логотипа
Онлайн-кинотеатр Start приступил к ребрендингу. Первым шагом для платформы стало обновление дизайна логотипа сервиса.
«Каждый сериал или фильм в нашем онлайн-кинотеатре — это результат скрупулезного отбора и продюсирования командой экспертов, которая 24/7 работает над тем, чтобы создать для пользователей лучший контент на российском рынке. START — это всё, что стоит посмотреть, в одной подписке и ничего лишнего. И мы постарались заложить эту мысль в ребрендинг», заявил директор по маркетингу онлайн-кинотеатра Start Евгений Потапов.
В дальнейшем Start будет постепенно внедрять основные улучшения, направленные на повышение качества пользовательского опыта.
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