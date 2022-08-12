Темпы роста онлайн-рынка в России замедлились

«ТМТ Консалтинг» опубликовал отчет по итогам первого полугодия

В первом полугодии 2022 года объем российского рынка неоператорских VoD-сервисов (не учитываются операторские сервисы Wink «Ростелекома», Kion МТС, видеопорталы, сайты телеканалов), по оценкам «ТМТ Консалтинг», вырос на 29% и составил 25,6 млрд руб. Общая аудитория видеосервисов сократилась на 4% – до 65 млн – по сравнению с декабрем 2021 года.

Замедление темпов роста (в 2021 рост рынка составил 52%) стало следствием ухода с рынка зарубежных игроков (Netflix, Megogo и др.). Также негативное влияние на рынок оказали снижение числа зарубежных сериальных и киноновинок, сокращение заявленных ранее планов российского сериального производства (не только онлайн-кинотеатрами, но и телеканалами), приток пользователей на пиратские видеосервисы на фоне ухода западных игроков и сокращение онлайн-кинотеатрами расходов на продвижение.

Среди причин роста «ТМТ Консалтинг» называет повышение спроса на контент онлайн-кинотеатров на фоне отсутствия новинок в кинотеатрах, на видеосервисах вышло достаточное число качественных новинок, способствовавших привлечению и удержанию пользователей, и онлайн-кинотеатры активно развивали партнерские отношения с экосистемами, операторами связи и другими сервисными компаниями.

Еще более значительный рост произошел в сегменте операторских VoD-сервисов. По оценкам «ТМТ Консалтинг», объем доходов, полученных операторами связи от VoD, в первом полугодии 2022 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составил 7 млрд рублей. В 2021 году они показывали рост на 87%, за полугодие данных нет.

Крупнейшими игроками рынка операторского VoD являются Wink («Ростелеком») и Kion (МТС). По итогам первого полугодия на их долю пришлось ¾ операторского VoD-рынка. Рост онлайн-кинотеатра Wink по сравнению с первым полугодием 2021 года составил 47%. Выручка VoD-сервиса Kion выросла на 123%.

В первом полугодии 2022 года впервые произошла смена лидера на рынке неоператорских VoD-сервисов: ivi уступил первенство «Кинопоиску». Доходы «Кинопоиска» по сравнению с первым полугодием 2021 года выросли вдвое (это самые высокие темпы роста на рынке). Число «смотрящих» подписчиков «Яндекс.Плюс» увеличилось до 6,2 млн.

Выручка ivi выросла на 9% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Снижение темпов роста произошло из-за сокращения рекламной выручки. В то же время число платных подписчиков видеосервиса продолжало расти (на 3% по сравнению с началом года), что привело к положительной динамике выручки в целом. В рост онлайн-кинотеатра Okko, сохранившего рыночную долю в 14%, весомый вклад внес приток рекламной выручки. В целом доходы видеосервиса выросли на 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

У «Кинопоиска», как и у других онлайн-кинотеатров, сократилось количество зарубежных новинок, но число подписчиков и смотрение растут, рассказала «Коммерсанту» директор «Яндекса» по взаимодействию с видеоиндустрией Ксения Болецкая: «Мы ожидаем, что рост подписчиков и доходов продолжится и во втором полугодии». «Кинопоиск» не сокращал расходы на производство и продвижение контента, уточняет она: «Замедление роста рынка связано прежде всего с уходом из России Netflix и Megogo. При этом рост дохода оставшихся видеосервисов совокупно замедлился не так существенно».

В Start признают, что бюджет на маркетинг «пришлось реструктуризировать из-за изменений на рекламном рынке». «По выручке мы ожидаем прирост на 80%»,— говорит гендиректор сервиса Дмитрий Гудумак.

По прогнозу «ТМТ Консалтинг», после традиционного ускорения во втором полугодии по итогам 2022 года можно ожидать роста рынка неоператорских сервисов до 58,7 млрд руб., то есть на 28%. В 2021 году аналитики говорили о росте рынка год к году на 65%. Операторские сервисы, согласно прогнозу, должны показать рост на 31%, до 15,6 млрд руб. Однако гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает прогноз «ТМТ Консалтинг» слишком оптимистичным: «Новых подключений все меньше, а рынок рекламы в глубокой задумчивости, поэтому если будет рост на 1–3% (по итогам года для операторских и неоператорских), это уже будет хороший результат».

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