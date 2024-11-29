К 2028 году расходы мировых платформ на неанглоязычный контент могут вырасти на 44%

Издание Variety опубликовало большой отчет Globalization of Streaming

Издание Variety опубликовало большой отчет Globalization of Streaming, посвященный состоянию глобального рынка онлайн-платформ и тому влиянию, которое на него сегодня оказывает неанглоязычный контент.

Согласно выводам аналитиков издания, после многолетней гонки стриминг-сервисов за мировым лидерством и количеством подписчиков наступает отрезвление рынка. Огромные средства, вложенные платформами в запуск, привлечение подписчиков и производство пока так и принесли желаемых дивидендов. Окупать постоянно растущие инвестиционные расходы с каждым днем все труднее. При этом прошлый год ознаменовался для Голливуда продолжительной забастовкой, однако сокращение расходов на контент наблюдается не только за океаном, но и по всему миру. Это проявляется в том числе и в том, что медиахолдинги делают выбор в пользу универсального развлекательного контента, подходящего максимально широкой аудитории, в то время как ранее, в эпоху Peak TV, акцент делался на нишевой продукции. Характерным примером здесь могут служить права на прямые спортивные трансляции, которые продолжают вызывать неподдельный интерес у платформ, так как данный сегмент позволяет расширять глобальную аудиторию.

Сокращение затрат на контент сильнее всего коснется Северной Америки. Пока США остаются главным поставщиком стриминг-контента для всего мира, но это может измениться. Согласно прогнозам Ampere Analysis, к 2028 году расходы североамериканских сервисов на контент могут снизиться на 20% по сравнению с 2022-м. При этом на рынках Центральной и Южной Америки данный показатель может вырасти на 19%, а в целом по миру – на 44%. Таким образом, в регионах, где стриминги еще не так развиты и сохраняется заметный потенциал к росту клиетской базы, логично ожидать дальнейшего роста расходов.

Netflix и Amazon Prime Video – два ведущих игрока глобального видеостриминга, имеющих завидный международный охват. Как известно, первопроходцем в международной экспансии стал Netflix, сделавший ставку на развитие местных производств и локальную аудиторию. По данным Ampere Analysis, в 2023-м стриминг-гигант свой производственный бюджет поделил поровну между североамериканскими и международными расходами, потратив по обоим наравлениям по $7,1 млрд. В свою очередь, Amazon составил конкуренцию Netflix благодаря тому, что смог извлечь максимум из своего глобального присутствия в сфере e-commerce. С середины 2022 года Netflix и Amazon остаются единственными платфорами из США, которые продолжили активно заказывать новые тайтлы. Подавляющая часть других платформ стала чаще отказываться от новых проектов. Судя по всему, североамериканские производители больше никогда не вернутся к прежним объемам производства контента, заключают аналитики. Также можно отметить, что позади остался пик процесса глобализации медиабизнеса. Мы уже пережили переломный момент, и общемировое производство завершило переориентацию на более дешевые и удобные международные территории.

В 2023 году на Netflix и Amazon Prime пришелся 91% всех неанглоязычных сериалов, выпущенных восемью крупнейшими американскими платформами. В первой половине 2024-го их доля составила 87%. Данный показатель отражает глобальное доминирование этих платформ над другими игроками на международном рынке, с одной стороны, и в то же время наглядно иллюстрирует отличия в стратегиях каждого сервиса. Например, Disney в значительной степени полагается на глобальную привлекательность своих фильмов американского производства, но с 2021 года расширяет присутствие контента Hulu за пределами США (через Disney+) и увеличивает количество неанглоязычных сериалов, выпущенных под брендом данного сервиса. Warner Bros. Discovery's Max, напротив, в рамках проводимого ребрендинга постепенно сокращает количество неанглоязычных сериалов. В то же время ситуация здесь более динамична: платформа продолжает европейскую экспансию, начатую в 2024 году, и ее первый произведенный в Испании орджиналс готовится к выпуску в 2025 году.

При этом у зрителей по всему миру растет интерес к локальному продукту. Неанглоязычный контент получает все больше признания по всему миру. По данным Luminate Film & TV, еще в 2023 году неанглоязычные тайтлы перешагнули рубеж в 30% от общего объема сериалов, выпускаемых стримингами. Число производимых неанглоязычных тайтлов выросло со 113-ти в 2019-м до 259-ти в 2023 году. Интерес к подобным тайтлам стабильно растет во всех возрастных группах зрителей. Например, в сегменте 18–34 лет доля интересующихся неанглоязычным контентом выросла с 57% в 2020-м до 66% в 2024 году. Таким образом, для американских платформ приоритетным становится обслуживание запросов международной аудитории. С одной стороны, это отчасти означает сокращение производства сериалов в самих США, но в то же время это вполне компенсируется растущим зарубежным предложением. Также это накладывается на то обстоятельство, что американский онлайн-рынок достиг насыщения по объему подписчиков, и в стремлении получить превосходство над конкурентами стримингам придется мыслить все более глобально и делать все большую ставку на локальные продукты.

Важно понимать, что не все международные рынки равнозначны в глазах американских платформ. В 2023 году многие из них увеличили число местных ориджиналсов, но уже в 2024-м от некоторых отказались. Отчасти это отражает общую тенденцию сокращения расходов, но также является отражением степени зрелости конкретных рынков и интенсивности конкуренции на них. Более 80% расходов американских сервисов на локальную продукцию приходится на привлечение сторонних тайтлов, а не заказ собственных проектов. К каждому из рынков платформам требуется подходить индивидуально и очень тщательно смотреть, как тратить деньги. На какие проекты увеличивать расходы, заказывая, например, новые серии и сезоны, а на какие – сокращать или закрывать. Наибольший интерес у платформ продолжает вызывать южнокорейский контент. По количеству выпускаемых проектов данный рынок втрое опережает ближайшего преследователя. В скором времени готовится выпуск 31-го корейского сериала, в то время как бразильских выйдет 10, а мексиканских – 9.

Неанглоязычные сериалы по-прежнему занимают небольшую долю по просмотрам на стримингах в США, но отдельные проекты могут показывать просто сенсационные результаты, особенно на Netflix. Хрестоматийный пример – «Игра в кальмара», которая остается рекордсменом сервиса как по времени просмотра, так и по количеству просмотров за первые 90 дней. В целом же сериалы американского производства все же остаются наиболее востребованным контентом Netflix (достатачно вспомнить такие международные хиты, как «Уэнсдей» и «Очень странные дела»).

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