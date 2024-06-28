Сигурни Уивер получит почетную награду Венецианского кинофестиваля
Автор: Илья Кувшинов
28 июня 2024
Смотр пройдет с 28 августа по 7 сентября
Организаторы 81-го Венецианского кинофестиваля назвали еще одного обладателя почетного «Золотого льва». Его удостоится актриса Сигурни Уивер.
«Для меня большая честь получить эту награду от Венецианского кинофестиваля. Я обязана разделить эту привилегию со всеми режиссерами и коллегами, с которыми я работала на протяжении многих лет. Я с гордостью принимаю эту награду в честь всех людей, кто помог воплотить все эти фильмы в жизнь», – подчеркнула актриса в официальном заявлении.
Напомним, что почетный приз смотра также получит режиссер Питер Уир.
81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.
Фото: кадр из фильма АВАТАР
Самое читаемое
Кинообразование: как его получить и что делать потомПодробнее
Владимир Путин подписал закон о блокировке зеркал пиратских сайтовПодробнее
Второй сезон «Дома дракона» выйдет в России официальноПодробнее
Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокатПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 июня 2024 годаПодробнее
Институт развития интернета попал под санкции ЕвросоюзаПодробнее
Касса России: первое место заняли пиратские релизыПодробнее
Минюст РФ признал режиссера Романа Качанова* иноагентомПодробнее
Касса четверга: лидером проката стал пиратский релиз «Головоломки 2»Подробнее
Бакур Бакурадзе получил награду за лучшую режиссуру на кинофестивале в ШанхаеПодробнее
Стали известны победители фестиваля сериалов «Пилот»Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 27–30 июня 2024 годаПодробнее
В Иваново состоялась церемония открытия фестиваля сериалов «Пилот»Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Мой любимый чемпион»Подробнее
Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ к информации об обходе блокировокПодробнее
Илья Найшуллер не будет снимать продолжение «Никто»Подробнее
Тимур Бекмамбетов запустит образовательную кинопрограмму в ОАЭПодробнее
Международная касса: «Головоломка 2» вновь возглавила чартПодробнее
Андрей Золотарев и Егор Корешков станут кураторами лабораторий фестиваля кинодебютов «Одна шестая»Подробнее
В Иваново состоялась церемония закрытия фестиваля сериалов «Пилот»Подробнее