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Сигурни Уивер получит почетную награду Венецианского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

28 июня 2024

Смотр пройдет с 28 августа по 7 сентября

Организаторы 81-го Венецианского кинофестиваля назвали еще одного обладателя почетного «Золотого льва». Его удостоится актриса Сигурни Уивер.

«Для меня большая честь получить эту награду от Венецианского кинофестиваля. Я обязана разделить эту привилегию со всеми режиссерами и коллегами, с которыми я работала на протяжении многих лет. Я с гордостью принимаю эту награду в честь всех людей, кто помог воплотить все эти фильмы в жизнь», – подчеркнула актриса в официальном заявлении.

Напомним, что почетный приз смотра также получит режиссер Питер Уир.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Фото: кадр из фильма АВАТАР

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