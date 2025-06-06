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Премьера нового фильма Джима Джармуша состоится на Венецианском кинофестивале

Автор: Илья Кувшинов

6 июня 2025

Смотр пройдет с 27 августа по 6 сентября

Организаторы Венецианского кинофестиваля все еще заняты формированием программы грядущего смотра, однако в сеть начала просачиваться первая информация о потенциальных премьерах.

Ожидается, что мировая премьера нового фильма Джима Джармуша ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ состоится в рамках основного конкурса смотра. Об этом на конференции SXSW London заявил глава стриминга MUBI Эфе Чакарель, выступающего со-продюсером проекта.

Главные роли в картине исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Вики Крипс, Маим Бьялик, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.

82-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. Председателем жюри смотра выступит режиссер Александр Пэйн.

Фото: кадр со съемок фильма СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ

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