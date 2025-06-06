Премьера нового фильма Джима Джармуша состоится на Венецианском кинофестивале
Автор: Илья Кувшинов
6 июня 2025
Смотр пройдет с 27 августа по 6 сентября
Организаторы Венецианского кинофестиваля все еще заняты формированием программы грядущего смотра, однако в сеть начала просачиваться первая информация о потенциальных премьерах.
Ожидается, что мировая премьера нового фильма Джима Джармуша ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ состоится в рамках основного конкурса смотра. Об этом на конференции SXSW London заявил глава стриминга MUBI Эфе Чакарель, выступающего со-продюсером проекта.
Главные роли в картине исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Вики Крипс, Маим Бьялик, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.
82-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. Председателем жюри смотра выступит режиссер Александр Пэйн.
Фото: кадр со съемок фильма СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ
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