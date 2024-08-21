top banner

VK запускает сервис по продаже билетов на мероприятия

Автор: Илья Кувшинов

21 августа 2024

На старте пользователям окажутся доступны более 14,5 тыс мероприятий

Холдинг VK объявил о запуске бета-версии сервиса «Билеты» – он появится в веб-версии и в приложении «ВКонтакте» с сегодняшнего дня. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что на старте пользователям окажутся доступны более 14,5 тыс мероприятий, однако со временем их количество будет расти за счет новых партнерств. Приобретать билеты можно с помощью банковской карты, СБП или «Пушкинской карты», а сама авторизация на сервисе будет проходить через VK ID.

На первом этапе партнерами «Билетов» выступят облачный сервис для контроля и управления продажей билетов Intickets, билетный оператор «Кассир.ру» и компания «Киноплан».

Официальные цифры пока не называются, однако источники издания оценивают инвестиции в запуск сервиса от 250 млн до 300 млн руб.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Жора Крыжовников анонсировал новый проект о Москве
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дэдпул и Росомаха» продолжает уверенно лидировать
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителей
Подробнее
В Москве открылся кинофестиваль «Будем жить»
Подробнее
Короткометражный фильм режиссеров из России взял приз на фестивале в Локарно
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 августа 2024 года
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу»: навстречу зрителю
Подробнее
Дебютная лента Малики Мухамеджан «Ласточка» получила приз в Италии
Подробнее
Непослушники против пацанов: итоги российского онлайн-проката в июле 2024 года
Подробнее
В российских онлайн-кинотеатрах вырос спрос на детский контент
Подробнее
Предварительная касса четверга: холдоверы продолжают лидировать
Подробнее
Фестиваль «Короче» объявил внеконкурсную программу
Подробнее
Paramount закрывает свое телеподразделение
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы все еще в лидерах
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Ози: Голос джунглей» приблизился к «Вокруг света за 80 дней»
Подробнее
Фестиваль «Будем жить» представил мероприятия образовательной и деловой программ
Подробнее
Стали известны финалисты и состав жюри питчинга документальных проектов в рамках фестиваля «Короче»
Подробнее
«Собиратель душ» стал самым кассовым независимым фильмом 2024 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 августа
Подробнее
Режиссер сериала «Убить Риту» снимет спортивную драму «Шахматы»
Подробнее

Новости по теме

Выручка VK выросла на 11% за счет онлайн-рекламы
Подробнее
«Рамблер/касса» впервые запускает сервис покупки билетов во «ВКонтакте»
Подробнее
Amediateka и «ВКонтакте» покажут «Эмми 2018»
Подробнее
«ВКонтакте» снова назвали крупнейшим пиратским ресурсом
Подробнее
«ВКонтакте» поддержит «Матильду»
Подробнее