VK запускает сервис по продаже билетов на мероприятия

На старте пользователям окажутся доступны более 14,5 тыс мероприятий

Холдинг VK объявил о запуске бета-версии сервиса «Билеты» – он появится в веб-версии и в приложении «ВКонтакте» с сегодняшнего дня. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что на старте пользователям окажутся доступны более 14,5 тыс мероприятий, однако со временем их количество будет расти за счет новых партнерств. Приобретать билеты можно с помощью банковской карты, СБП или «Пушкинской карты», а сама авторизация на сервисе будет проходить через VK ID.

На первом этапе партнерами «Билетов» выступят облачный сервис для контроля и управления продажей билетов Intickets, билетный оператор «Кассир.ру» и компания «Киноплан».

Официальные цифры пока не называются, однако источники издания оценивают инвестиции в запуск сервиса от 250 млн до 300 млн руб.