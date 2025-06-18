Киностудия Горького учредила индустриальную премию «В кадре. Цех»

Об этом заявила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева на ПМЭФ-2025

В год своего 110-летия Киностудия Горького при поддержке Правительства Москвы учредила индустриальную премию «В кадре. Цех», которая наградит профессиональные команды, стоящие за созданием фильмов и сериалов.

Об этом заявила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева на ПМЭФ-2025.

«Мы будем отмечать лучших осветителей, реквизиторов, административные и маркетинговые команды. Приоритет будем отдавать дебютантам – молодым специалистам, которые уже заявили о себе первыми заметными работами», – подчеркнула она.

Отмечается, что новая награда призвана поддержать киноиндустрию, подчеркнуть важность командной работы в сфере кинопроизводства и популяризировать кинопрофессии второго звена.