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Открылся XXXI Фестиваль российского кино «ВЫБОРГ 2023»

Автор: Илья Кувшинов

4 августа 2023

Киносмотр пройдет с 4 по 11 августа

4 августа в Выборге стартовал XXXI Фестиваль российского кино «ВЫБОРГ 2023». Фильмом открытия этого года стала лента Оксаны Бычковой НИНА, повествующая о женщине, которая отправилась в Грузию на встречу со своим бывшим возлюбленным. Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд и Евгений Цыганов.

 

Стоит добавить, что НИНА – не только фильм открытия 31-го Выборгского кинофестиваля, но и участник конкурса игрового кино, а также программы «Выборгский счет». Вообще, в этом году в конкурсе игрового кино представлено 11 картин, в конкурсе неигрового кино – 15, а в конкурсе анимационного кино – 27.

 

Символом «Выборга 2023» стал портрет Александра Абдулова, которому в этом году исполнилось бы 70 лет. Главный приз конкурса «Выборгский счет» теперь получил название «Большой приз им. Армена Медведева Выборгский счет» в память о почетном президенте смотра, который недавно ушел из жизни. До этого на фестивале было два подобных «именных приза» в память о людях, стоявших вместе с Медведевым у истоков «Выборга»: первый – в честь режиссера Саввы Кулиша «За творческий поиск», второй – Спецприз за музыку имени композитора Микаэла Таривердиева.

 

Жюри игрового конкурса кинофестиваля возглавил режиссер Сергей Урсуляк, отмечающий в этом году свой творческий юбилей – 30 лет работы в кино.

 

Одним из нововведений 31-го смотра станет презентация картин основных программ в формате Q&A – зрители, критики и гости фестиваля смогут задать авторам интересующие вопросы сразу после показа в режиме живой беседы. Продолжительность каждого обсуждения – около 20 минут.

 

Фильмом-закрытия «Выборга 2023» станет лента Карена Оганесяна и Валерия Белоцерковского У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ, в последний момент заменившая анонсированную ранее картину ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, оказавшуюся неготовой к фестивалю.  

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