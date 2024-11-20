Warner Bros. и корейская CJ ENM займутся ремейками картин друг друга

Стороны заключили соглашение о пересъемки проектов на разных языках

В мире станет еще больше ремейков – Warner Bros. Motion Picture Group заключила соглашение с корейским медиаконгломератом CJ ENM на пересъемку фильмов друг друга.

Отмечается, что Warner Bros. займется работой над англоязычными ремейками из библиотеки проектов CJ ENM, а CJ ENM, в свою очередь – корейскими адаптациями картин Уорнеров.

Каждая из сторон будет отвечать за разработку и производство своих ремейков, однако конгломераты имеют возможность высказаться насчет творческих решений друг друга: например, выбора сценариста, режиссера, продюсеров, актерского состава и бюджета проекта.

Warner Bros. Pictures также будет выступать мировым дистрибьютором как корейских, так и американских картин – исключение составят только Южная Корея, Вьетнам, Индонезия и Турция, там прокатом своих ремейков займется сама CJ ENM.

Стоит отметить, что в библиотеке Warner Bros. доступно более 12,5 тыс игровых проектов – начиная от классики, вроде КАСАБЛАНКИ и БУНТАРЯ БЕЗ ПРИЧИНЫ до ГАРРИ ПОТТЕРА и БАРБИ. В каталоге CJ ENM, в свою очередь, также немало корейских хитов –например, «Трилогия о мести» Пак Чхан Ука или же ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ Пон Джун Хо.

Фото: кадр из фильма ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ