Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках апреля

«ВИА “Васильки”», «Война и музыка» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink в апреле – это музыкальное драмеди «ВИА “Васильки”». Сериал с Ириной Розановой, Дмитрием Харатьяном, Николаем Добрыниным и Анной Котовой рассказывает о возрождении популярной музыкальной группы спустя почти полвека.

Кроме того, зрителей стриминга ждут драма ВОЙНА И МУЗЫКА, боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 3 в переводе Гоблина, дорама «Поймать на горячем» и многое другое.

С 1 апреля:

«Поймать на горячем» (мистический триллер, реж. Ли Хо)

Экранизация цифрового комикса рассказывает историю успешной журналистки Со Чон Вон, известной громкими расследованиями и разоблачениями. Но однажды Со Чон Вон обвиняют в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, она объединяется с детективом Ким Тэ Хон и своим мужем Соль У Джэ. Вместе им предстоит найти настоящего убийцу.

Со 2 апреля:

«Что мы знаем о Вселенной?» (документальный, продюсеры цикла: Михаил Тукмачев, Екатерина Авалиани, Юлия Засько, Кристина Абрамян)

В фильмах из линейки «Что мы знаем о Вселенной?» ведущие российские ученые знакомят зрителей с последними открытиями в космосе и рассказывают о главных загадках Вселенной. Какова вероятность, что жизнь на других планетах все-таки есть? В каких формах она может существовать? Что собой представляют черные дыры и небесные тела, находящиеся вне Солнечной системы? Существуют ли планеты, которые смогут принять человечество, если ему придется покинуть Землю? И что сейчас делается для того, чтобы космическая колонизация стала возможной?

С 3 апреля:

ВОЙНА И МУЗЫКА (драма, реж. Сарик Андреасян)

Война ворвалась в мирную жизнь троих друзей внезапно, навсегда изменив их судьбы. Каждый ушел на фронт, оставив дома самое ценное, чтобы за это сражаться. Выжить в огненном аду сражений с фашизмом им помогает музыка. Захватив с собой инструменты, молодые люди играют — не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить столь желанный всеми лейтмотив Победы.

С 10 апреля:

«ВИА “Васильки”» (драмеди, реж. Юрий Шаров)

В конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно «Васильки» исчезают со сцены... Спустя 45 лет дочки Лены и внук Рома отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.

С 16 апреля:

НЕУДЕРЖИМЫЕ 3 (боевик, реж. Патрик Хьюз)

в переводе Гоблина

Барни, Кристмас и остальные члены команды сходятся лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом, многие годы назад основавшим вместе с Барни команду «Неудержимых». Впоследствии Стоунбэнкс становится безжалостным торговцем оружием и тем самым превращается в человека, которого Барни было поручено убить. Или, по крайней мере, он сам так считал. Теперь Стоунбэнкс, один раз уже сумевший обмануть смерть, поставил перед собой цель покончить с «Неудержимыми», но у Барни на этот счет свои планы. Он решает, что в его борьбе свежий подход можно противопоставить старым методам, и пополняет ряды людьми, которые моложе, быстрее и технически более подкованные.

Скоро:

«Операция “Карпаты”», 2-й сезон (боевик, реж. Михаил Агранович)

1949 год. СССР, Западная Украина, Карпаты. Диверсант по кличке Ворон заброшен в Карпаты для проведения диверсий и саботажа. Его кураторам из британской разведки MI-6 невдомек, что Ворон — на самом деле советский разведчик, лейтенант МГБ, добывший сверхсекретную информацию, которая поможет разоблачить агентов иностранных разведок в СССР. Но добиться желаемого оказывается непросто — против Ворона работает другой высококлассный профессионал, давно внедренный в структуры МГБ. С помощью своей возлюбленной Ангелины и вора-рецидивиста Чумы, которые знакомы зрителю по первому сезону, Ворону предстоит сорвать планы «крота» и работающих на него бандитов.

Фото: кадр из сериала «ВИА “Васильки”»