Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июля

Документалка о сериале «Слово пацана», третий сезон «И снова здравствуйте» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink в июле – это эксклюзивный документальный фильм о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором приняли участие режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников, автор сценария Андрей Золотарев, а также звездный состав проекта.

Кроме того, зрителей стриминга ждет третий сезон комедии «И снова здравствуйте», документально-игровой сериал «Тайны Карениной», где известные актеры проходят пробы в несуществующий фильм по роману Льва Толстого, и много новинок библиотеки.

Только на Wink

Скоро:

Фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» (документальный)

Более 23 миллионов зрителей и два десятка наград на фестивалях и индустриальных конкурсах — только часть достижений сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Документальный фильм о создании главного феномена российского кино последних лет — это история, рассказанная режиссером и соавтором сценария Жорой Крыжовниковым, автором сценария Андреем Золотаревым и актерами Леоном Кемстачем, Славой Копейкиным, Рузилем Минекаевым, Анной Пересильд, Елизаветой Базыкиной, Иваном Янковским, Львом Зулькарнаевым, Анастасией Красовской и Сергеем Буруновым. Почему Жора Крыжовников уделял особое внимание деталям, как снимались масштабные сцены драк и что всегда было в кармане Пальто, героя Леона Кемстача, — самые простые из тех секретов, что мы узнаем о съемках уже культовой истории.

Коэксклюзив

С 4 июля:

«И снова здравствуйте», 3-й сезон (криминальная комедия, реж. Егор Чичканов)

В третьем сезоне Борис начнет новую жизнь со своей семьей, поменяет имя и откроет долгожданную кондитерскую, но вот только счастья она ему не принесет. Герой ностальгирует о былых опасных временах, тем более что бандитское прошлое, кажется, тоже не может его отпустить. Новый бизнес — как бельмо на глазу Гоши и его хладнокровной и жестокой матери, которая вернулась в страну налаживать дела. Теперь двум злейшим врагам Коле и Борису придется объединиться, чтобы победить Гошу и его маму.

С 17 июля:

«Тайны Карениной» (документально-игровой, реж. Иван Юдин)

Проходя кастинг и готовясь к роли, актеры погружаются в исследование судеб прототипов и пытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве Анны и почему персонажи настолько современны и близки нам. Кроме актеров, в кадре находится и съемочная группа: художники, гримеры, костюмеры. В конце каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипы и актеров, участвующих в кастинге. Вместе с актерами создатели проекта постараются по минутам восстановить день гибели одной из главных героинь русской литературы.

Также на сервисе

С 1 июля:

ОТВАЖНЫЙ БИМ И ПЕРНАТЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ (анимационный, реж. Том ван Гестел)

Перед большим праздником колокольчики собираются вместе, чтобы посостязаться в ловкости и отваге. Победителей ждет необыкновенно важная миссия — путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Удача улыбается Биму и его друзьям. Прежде чем доставить волшебный трофей, им придется вступить в схватку с грозной соперницей Авророй и бандой хулиганов.

ГАГАРИН. ВТОРОЙ ВИТОК ВОКРУГ ЗЕМЛИ (документальный, реж. Никита Снегов)

Советский летчик-космонавт Юрий Гагарин первым в истории совершил полет в космическое пространство. Это знаменательное событие вызвало огромный интерес по всему миру. После приземления Юрий Гагарин, который никогда не бывал за границей, получил приглашения посетить множество стран. Вскоре прославленный космонавт отправился в мировое турне.

С 6 июля:

ДОЖДЬ ИЗ МУЖЧИН (мелодрама, реж. Каролин Виньяль)

Милая и немного сумасбродная Ирис имеет все, о чем только можно мечтать. Безупречный муж, две дочери, собственный стоматологический кабинет, в котором отбоя нет от посетителей, чудесная квартира и верные друзья… Но уже много лет между супругами нет близости. Незнакомка советует героине завести любовника с помощью мобильного приложения. Стоит Ирис пройти регистрацию, как на нее обрушивается дождь из молодых, зрелых, брутальных и романтичных мужчин.

С 7 июля:

ПЯТЬ ФУНТОВ ИСКУПЛЕНИЯ (криминальный триллер, реж. Фил Эллокко)

Отсидев срок за убийство, Адам возвращается в свой старый район, чтобы найти сына, который не догадывается о его существовании. Но брат человека, убитого Адамом много лет назад, жаждет мести и пойдет на все.

С 11 июля:

ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 (хоррор, реж. Рис Фрейк-Уотерфилд)

После событий первого фильма Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни. Вот только звери больше не намерены прятаться в тени и вместе с друзьями Совенком и Тигрой отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки.

С 12 июля:

НЕПОСЛУШНИКИ (комедия, реж. Владимир Котт)

Дима — уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Черный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Черного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается.

С 13 июля:

БЕЛОЕ ПЛАСТИКОВОЕ НЕБО (анимационная драма, реж. Тибор Баноцки, Шаролта Сабо)

2123 год. Земля, похожая на выжженную пустыню, перестала быть плодородной. Ученые выводят особый вид деревьев, которые вырастают из человеческой плоти. Жизнь мегаполиса теперь подчинена безжалостному закону: по достижении 50 лет все граждане обязаны стать донорами для растений. 28-летний психолог Стефан — один из активных сторонников заведенного миропорядка. Но все меняется, когда его любимая жена Нора соглашается на добровольную имплантацию. Чтобы спасти любимую, герой обманным путем проникает в секретную лабораторию, где находится его жена.

С 15 июля:

ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (комедийный экшн, реж. Мориц Мор)

В постапокалиптическом городе правит династия деспотов, которая раз в год проводит тв-шоу с публичной казнью. Во время одной из таких церемоний устрашения по приказу правительницы убивают семью маленького мальчика. Из-за травмы потерявший слух и речь, он чудом выживает в джунглях, где встречает таинственного Шамана — изгоя и знатока боевых искусств. После суровых тренировок повзрослевший Пацан наконец отправляется в логово деспотической династии, чтобы отомстить правительнице и положить конец семейной тирании. Безмолвного бойца ждет грандиозная битва.

Фото: пресс-служба Wink