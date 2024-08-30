Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках cентября

«Комбинация», «Водитель-олигарх», «Любопытная Варвара» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink в сентябре – это сериал «Комбинация», посвященный созданию первой в Советском Союзе женской поп-группы. Биографическое драмеди с Анастасией Уколовой, Елизаветой Базыкиной и Никитой Кологривым дебютирует на платформе с 6 сентября.

Кроме того, зрителей стриминга ждут детский детектив «Любопытная Варвара», комедия ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ, мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА и многое другое.

Только на Wink

С 1 сентября:

«Любопытная Варвара» (детский детектив, реж. Юрий Коробейников)

Десятилетняя Варвара Смородина — самый настоящий вундеркинд, необычайно умная и начитанная девочка. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей, как ее дедушка. Коронная фраза Варвары — «Любопытненько!». Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследование вместе со своим новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей. Оказывается, в тихом поселке немало тайн и необычных происшествий!

С 6 сентября:

«Комбинация» (биографическое драмеди, реж. Никита Власов)

Сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым. Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Алену Апину, Татьяну Иванову и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе.

Также на сервисе

С 30 августа:

ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (комедия, реж. Алексей Пиманов)

Тимур Бабурин вообще не знает, что такое ходить на работу. Он — сын очень богатого человека. Озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Чтобы развлекаться, Тимур часто заключает экзотические пари. Например, может выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Отец неожиданно умирает и оставляет Тимуру не только деньги, но и весь бизнес. Антон, основной партнер папы, который всю свою жизнь строил этот бизнес, ненавидит Тимура. Он предлагает ему спор «ценою в жизнь». Тимур соглашается.

С 1 сентября:

ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (анимационный, реж. Александра Шоха, Екатерина Салабай)

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие.

«Моя вторая мама» (мелодрама, реж. Мигель Корсега)

Модельер Даниэла расстается со своим мужем Альберто: он оказывается не просто подлым человеком, скрывшим, что у него есть семья, но и преступником. Засадив его в тюрьму, измотанная женщина отправляется с подругой отдохнуть в круиз, где встречает бизнесмена Хуана Антонио, который недавно пережил драму — скончалась его жена. На руках у Хуана Антонио осталась маленькая дочь. Между ним и Даниэлой вспыхивает любовь, но путь к семейному счастью оказывается долог.

С 3 сентября:

СРЕДИ ВОЛКОВ (триллер, реж. Лида Патитуччи)

Брат и сестра, не видевшие друг друга много лет, оказываются вовлеченными в одно и то же ограбление по разные стороны баррикад: она — в качестве офицера полиции, он — в качестве преступника. Старые раны вновь напомнят о себе, брату и сестре придется сделать выбор, который серьезно поставит под угрозу их цели, и, вероятно, их жизни.

С 5 сентября:

НЕ ОДНА ДОМА (комедия, реж. Василий Свиридов)

Ученица пятого класса Маша Хаметова остается дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто бы мог предположить, что у няни есть коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

НЕМАЯ ЖИЗНЬ (байопик, реж. Владислав Козлов)

Голливуд — место дерзких грез и мечтаний всех любителей кино. Этот город полон надежд и печали. Именно здесь, на кладбище Hollywood Forever, съемочная группа работает над фильмом о звездах старого Голливуда, когда появляется загадочная «женщина в черном». Она приносит красную розу на могилу первого секс-символа Голливуда Рудольфо Валентино. Женщина хранит секрет на протяжении всей своей жизни, она и сама давно уже стала легендой. Что за тайну она хранит на протяжении 70 лет и при чем здесь звезда немого кино?

ДААААААЛИ! (комедийное фэнтези, реж. Кантен Дюпьё)

Начинающей журналистке поручено взять интервью у великого и «ужасного» Дали. Знаменитый художник соглашается на встречу, которая раз за разом переносится из-за обстоятельств непреодолимой силы. Экстравагантный, капризный и самый дерзкий человек на земле увлекает молодую женщину в лабиринт нескончаемых сюрпризов.

С 6 сентября:

ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ (анимационный, реж. Линь Хуэйда)

Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл в опасности! Помочь им может только лесоруб Вик. Он отправляется в фантастическое путешествие во времени и пространстве, и на этом пути ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, удивительных тайн и странных существ. Но ничто не остановит Вика, ведь его цель — спасти лучших друзей!

ДЕТКА (драма, реж. Ирина Бас)

Даша — восемнадцатилетняя девушка, которую вырастил отец. Жизнь героини резко меняется, когда она сбегает из дома в поисках ответов на вечные вопросы: что со мной не так и почему мама меня бросила? Оказавшись рядом с матерью, уже разучившейся ее любить, Даша пытается разобраться в непростых отношениях и невысказанных чувствах.

С 19 сентября:

ПРИЗРАЧНЫЙ СВЕТ (драмеди, реж. Келли О’Салливан, Алекс Томпсон)

Холодный и замкнутый Дэн оказывается задействованным в любительской постановке «Ромео и Джульетты». Неожиданно его изначальный скепсис сменяется надеждой, когда он начинает чувствовать на себе исцеляющую силу искусства, способную не только помочь справиться со своими эмоциями, но и вновь объединить семью, находящуюся на грани распада.

СИРОККО ИЗ СТРАНЫ ВЕТРОВ (анимационный, реж. Бенуа Шьё)

Кармен и ее младшая сестра Жюльетта проводят день в гостях у соседки, детской писательницы, чьи захватывающие истории посвящены обитателям фантастического Королевства Ветров. Пока хозяйка отдыхает, девочки обнаруживают ожившую фигурку, которая открывает им портал в сказочную страну.

Фото: кадр со съемок сериала «Комбинация»