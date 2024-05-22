Marvel приступила к разработке новых «Людей Икс»
Автор: Илья Кувшинов
22 мая 2024
Сценаристом проекта может выступить автор последних «Голодных игр» Майкл Лессли.
Marvel Studios постепенно готовится к появлению мутантов в своей кинематографической вселенной – сценарист картины ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ Майкл Лессли ведет переговоры насчет того, чтобы написать новых ЛЮДЕЙ ИКС.
Инсайдеры уточняют, что студия начала поиски автора сразу же по окончании забастовки Гильдии сценаристов США (WGA) в прошлом году и только на прошлой неделе приняла решение остановиться на кандидатуре Лессли.
Проект все еще находится на ранней стадии разработки – у него пока нет ни режиссера, ни актеров, ни возможной даты выхода.
Фото: кадр из фильма ЛЮДИ ИКС
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