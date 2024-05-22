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Marvel приступила к разработке новых «Людей Икс»

Автор: Илья Кувшинов

22 мая 2024

Сценаристом проекта может выступить автор последних «Голодных игр» Майкл Лессли.

Marvel Studios постепенно готовится к появлению мутантов в своей кинематографической вселенной – сценарист картины ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ Майкл Лессли ведет переговоры насчет того, чтобы написать новых ЛЮДЕЙ ИКС.

Инсайдеры уточняют, что студия начала поиски автора сразу же по окончании забастовки Гильдии сценаристов США (WGA) в прошлом году и только на прошлой неделе приняла решение остановиться на кандидатуре Лессли.

Проект все еще находится на ранней стадии разработки – у него пока нет ни режиссера, ни актеров, ни возможной даты выхода.

Фото: кадр из фильма ЛЮДИ ИКС

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