Александр Жаров допустил возможность блокировки Youtube в России

Глава ГПМ высказался о законе о запрете ЛГБТ-пропаганды, стратегии Premier и копродукции

Глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров, который продолжит возглавлять холдинг до марта 2026 года, допустил возможность блокировки Youtube в России в обозримом будущем. По его мнению, такой шаг можно рассмотреть, если западная видеоплатформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства. Об этом он рассказал в большом интервью РБК.

«В случае блокировки YouTube все зависит от того, куда и в каком объеме пойдет пользователь. Часть пользователей останется с платформой через VPN, часть просто не пойдет никуда. Часть уйдет на другие платформы. Какая-то — безусловно, на Rutube. Какая? Мы можем нарастить серверную группу и пропускную способность. Для просмотра контента это не так сложно сделать. Мы можем использовать мощности дата-центров, чтобы хранить больше загружаемого пользователями контента. Это не сложнее, но существенно дороже. Но Rutube сделает это при необходимости, так же как VK, — рассуждает гендиректор «Газпром-Медиа». — Но такого количества контента, которое есть на YouTube, не планируется к появлению на Rutube. Там 2 млрд мировых пользователей, это треть всех мировых пользователей интернета. Количество национального русскоязычного контента в какой-то момент должно стать на Rutube пропорциональным и, возможно, большим. Но это не произойдет оттого, что кто-то кого-то закроет или платформа уйдет сама. Это процесс эволюционный».

Что касается недавно принятого закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, который активно обсуждался в медиасреде, то Александр Жаров не нашел его по-настоящему резонансным: «Если вы обратите внимание на комментарии со стороны Александра Хинштейна, то поймете, что подразумевается запрет на распространение информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, когда они подаются как норма. Упоминание их в литературе и кинематографе не запрещается. Во-вторых, я бы обратил внимание журналистов на то, что в первую очередь законодательная власть пытается защитить детей».

Александр Жаров напомнил о том, что у «Газпром-Медиа» есть публично озвученные договоренности и «дорожная карта» реализации совместного кинопроизводства с Ираном, а также что ведутся переговоры о создании совместного контента с Турцией. «Мы ведем переговоры с отдельными государствами на уровне крупного бизнеса, а в некоторых случаях — на уровне представителей власти. Вы знаете о том, что необходимость диалога по медиа зафиксирована на уровне межправительственных договоренностей между Россией и Турцией в августе прошлого года. И мы полностью поддерживаем соответствующую инициативу. У нас в Good Story Media уже в девелопменте находится сериал под условным названием «Любовь», где три турецких актера, три русских актрисы. И это история длинная, франшизная. Бог даст, получится».

По ходу разговора Жаров признал, что как по внутренним, так и внешним причинам стратегия развития онлайн-кинотеатра Premier претерпела существенные изменения: «На 2022–2024 годы у нас стояли планы по существенно большему запуску оригинальных проектов на видеосервисе Premier: на пике у нас должно было выходить три премьеры в месяц. Сегодня мы отказались от этих планов. Премьер будет много, но не в таком объеме. У нас никогда не было проблем с импортозамещением благодаря собственным производственным мощностям. Но финансовая специфика, а также специфика производства на сегодняшний день не позволяют говорить о том, что сохранение планов было бы правильной стратегией».

Также Жаров рассказал об итогах работы сервиса вертикальных видео Yappy за год после запуска в ноябре 2021: «За это время сервис привлек 1,4 млн авторов контента, а объем библиотеки контента превысил 6 млн видео. За последние три месяца произошел более чем двукратный рост времени, проведенного пользователем на платформе. С января 2022-го аудитория, по данным «Яндекс.Метрики», выросла в семь раз, а показатель MAU — с 1,2 млн до 9 млн. И мы рассчитываем, что в ближайшие три месяца на платформу придет еще около миллиона новой аудитории». Со слов Жарова, в данный момент вывод видеоплатформы на внешние рынки не планируется: «Нет. Такой стратегии нет. У нас будут оригинальные сериалы, которые будут сниматься не только в России, но и в других государствах, в том числе далеких странах. Будут единицы контента, которые понравятся не только россиянам. Но говорить о том, что наша ОТТ-платформа пойдет в Африку или Латинскую Америку, я бы не торопился».

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