Количество просмотров детского контента на RUTUBE выросло в шесть раз

Просмотры на одного зрителя увеличились, в среднем, в 4,5 раза

Ко Дню защиты детей видеосервис RUTUBE раскрыл данные о смотрении детского контента на платформе. За год количество зрителей в этой категории увеличилось в 6 раз. При этом, возросла и вовлеченность – просмотры на одного зрителя увеличились, в среднем, в 4,5 раза по сравнению с апрелем 2024 года.

«Детский контент на RUTUBE входит в топ-5 самых популярных категорий. Поэтому мы активно сотрудничаем с производителями мультфильмов, крупными анимационными студиями «Союзмультфильм», «Ярко», «Рики» и другими – их контент на сервисе собирает сотни тысяч просмотров. Также мы поддерживаем авторов в категории детского контента – не только для самых маленьких зрителей, но и для школьников и подростков. Мы открыты для сотрудничества и призываем обратить внимание на эту категорию контента и высокий спрос со стороны зрителей», – заявил генеральный продюсер видеосервиса RUTUBE Давид Кочаров.

Смотрение детского контента в приложении RUTUBE на устройствах Smart TV также показывает рост – там количество зрителей увеличилось в 9,6 раз за год. Эта статистика совпадает с общей тенденцией роста аудитории RUTUBE на Smart TV.

Помимо этого, выросло количество скачиваний специального мобильного приложения RUTUBE.Детям с еще более безопасным профилем и специально отобранным детским контентом.