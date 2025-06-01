top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Количество просмотров детского контента на RUTUBE выросло в шесть раз

Количество просмотров детского контента на RUTUBE выросло в шесть раз

Автор: БК

1 июня 2025

Просмотры на одного зрителя увеличились, в среднем, в 4,5 раза

Ко Дню защиты детей видеосервис RUTUBE раскрыл данные о смотрении детского контента на платформе. За год количество зрителей в этой категории увеличилось в 6 раз. При этом, возросла и вовлеченность – просмотры на одного зрителя увеличились, в среднем, в 4,5 раза по сравнению с апрелем 2024 года.

«Детский контент на RUTUBE входит в топ-5 самых популярных категорий. Поэтому мы активно сотрудничаем с производителями мультфильмов, крупными анимационными студиями «Союзмультфильм», «Ярко», «Рики» и другими – их контент на сервисе собирает сотни тысяч просмотров. Также мы поддерживаем авторов в категории детского контента – не только для самых маленьких зрителей, но и для школьников и подростков. Мы открыты для сотрудничества и призываем обратить внимание на эту категорию контента и высокий спрос со стороны зрителей», – заявил генеральный продюсер видеосервиса RUTUBE Давид Кочаров.

Смотрение детского контента в приложении RUTUBE на устройствах Smart TV также показывает рост – там количество зрителей увеличилось в 9,6 раз за год. Эта статистика совпадает с общей тенденцией роста аудитории RUTUBE на Smart TV.

Помимо этого, выросло количество скачиваний специального мобильного приложения RUTUBE.Детям с еще более безопасным профилем и специально отобранным детским контентом.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Стали известны лауреаты третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нэчжа» опережает «сНежного человека»
Подробнее
Стали известны исполнители главных ролей в новой экранизации «Гарри Поттера»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня
Подробнее
«Кракен» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Названы номинанты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
Фестиваль кубинского кино пройдет сразу в трех городах России
Подробнее
Фестиваль «Новое движение» представил внеконкурсные программы
Подробнее
Rutube и «VK Видео» обошли YouTube по просмотрам в России
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июня
Подробнее
Art Pictures Distribution подвел итоги кинорынка в Каннах
Подробнее
Стала известна программа фестиваля «Медвежонок»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Соловей против Муромца» расположился на первой строчке
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 мая – 1 июня
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 мая – 1 июня
Подробнее
Стал известен сериал открытия фестиваля «Пилот»
Подробнее
Американская касса: заключительная «Миссия невыполнима» уступила «Лило и Стичу»
Подробнее
Marvel может потерять около $100 млн на «Громовержцах*»
Подробнее
Международная касса: «Лило и Стич» возглавил прокат
Подробнее

Новости по теме

Rutube и «VK Видео» обошли YouTube по просмотрам в России
Подробнее
В Premier и Rutube провели ряд назначений на руководящие должности
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» объединит цифровые активы под брендом Rutube
Подробнее
Premier и Rutube станут доступны в голосовом управлении «Яндекса»
Подробнее
Смотрение Rutube на Smart TV выросло в пять раз
Подробнее