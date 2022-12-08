Фестиваль «Зимний» раздал награды

Победителем фестиваля стал фильм «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой

Первый российский фестиваль авторского кино «Зимний» объяви завершил свою работу в Москве 8 декабря. Победителем фестиваля стал фильм НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА режиссера Любови Борисова.

Победители фестиваля авторского кино «Зимний» :

Лучший фильм

«НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА», режиссер Любовь Борисова

Лучшая режиссура

«АЙТА», режиссер Степан Бурнашев

Лучший сценарий

«ДОКТОР», авторы сценария Тамара Бочарова, Артём Темников, Мария Ануфриева

Лучшая мужская роль

Иннокентий Луковцев, «АЙТА»

Лучшая женская роль

Анна Слю, «НАВОДНЕНИЕ»

Лучшее визуальное решение

«БОЛЬШИЕ ЗМЕИ УЛЛИ-КАЛЕ», режиссер Алексей Федорченко

Специальный приз

Сергей Пускепалис

Диплом жюри с формулировкой «За искренность»

Ольга Симонова, «МЕДЕЯ»

Площадками смотра стали кинотеатры «Художественный» и «Иллюзион». Помимо конкурсных показов на фестивале прошел первый форум московских киношкол, в рамках которого мастера профильных учебных заведений столицы провели мастер-классы и творческие семинары. Учредители кинофестиваля выступили Минкультуры РФ, «Кинокомпания Альянс» при поддержке Российского фонда культуры.

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