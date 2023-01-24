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На кинофестивале «Золотой ворон» появится международный конкурс анимации

Автор: БК

24 января 2023

Секция анимационного кино впервые включена в программу смотра

Впервые на кинофестивале «Золотой ворон» состоится международный конкурс анимационного кино, сообщает пресс-служба смотра. Анимационная программа дополнит конкурсы полнометражных игровых и неигровых, короткометражных фильмов, а также региональный смотр «Киновзлёт!». Еще в прошлом году в рамках смотра состоялись внеконкурсные показы мультфильмов, которые подтвердили высокий интерес зрителей к данному направлению киноискусства.

В конкурсе анимационного кино смогут принять участие новые авторские короткометражные мультфильмы и эпизоды сериалов, созданные не ранее 1 января 2021 года в разных странах мира. Основное внимание будет уделено мультфильмам  для детей, но планируются сеансы для подростков и взрослых зрителей. Будут отобраны ленты, посвященные арктической и северной тематике: отражающие жизнь людей и животных, удивительную природу и атмосферу северных регионов мира.

Прием заявок на участие в фестивале, в том числе и на конкурс анимации, осуществляется до 28 февраля 2023 года через онлайн-форму на официальном сайте смотра. Иностранцы могут подать заявку через платформы Filmfreeway или Festhome. Участие в отборочном туре бесплатное.

Традиционно победителей смотра «Золотой ворон» выбирают зрители. Лучшие анимационные работы о севере также будут определены публикой фестиваля.

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» проводится Продюсерским центром «Молодежные инициативы», Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке Правительства Чукотского АО, Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО, АУ ЧАО Окркиновидеопрокат, Союза кинематографистов России. VII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» состоится в городе Анадырь Чукотского автономного округа с 24 апреля по 7 мая 2023 года.

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