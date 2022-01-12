Берлинский кинофестиваль-2022 состоится в офлайн-формате

При этом Европейский Кинорынок пройдет виртуально

Организаторы Берлинского кинофестиваля подтвердили, что в 2022 году мероприятие не будет отложено или проведено в гибридном формате, а состоится в заявленные сроки в столице Германии, сообщает Deadline. В свою очередь, Европейский Кинорынок вновь будет проведен только онлайн.

В середине декабря организаторы как фестиваля, так и Кинорынка были готовы провести мероприятия в наступающем году физически. Организаторы EFM успели распродать достататочно выставочных площадей и отмечали заметный спрос на аккредитацию. Однако уже тогда многочисленные инсайдеры предсказывали, что Европейский кинорынок пройдет исключительно виртуально. Большинство международных продавцов и байеров все же изначально не верили в перспективы EFM быть проведенным в очном формате. Экспоненты и прочие участники, которые успели внесли авансы за аккредитацию, смогут вернуть свои депозиты.

Германия пережила новую коронавирусную «волну» в конце ноября, и заболеваемость в течение декабря постепенно снижалась, что вселяло представителям отрасли и организаторам определенный оптимизм. Однако распространение «омикрона» в соседних с Германией странах, в том числе в Великобритании, заставило немецкие власти ограничить с ними авиасообщение. Несмотря на это, количество заражений новым штаммом коронавируса в стране в данный момент растет.

Окончательная концепция Берлинале-2022, учитывающая новые ограничения на проведение мероприятий, которые введут власти, будет объявлена в ближайшее время.

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