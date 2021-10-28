top banner

Comcast отчитался о росте прибыли

Автор: Никита Никитин

28 октября 2021

Выручка медиагиганта с июля по сентябрь 2021 года составила $30,3 млрд

Comcast опубликовал финансовый отчет по итогам третьего квартала 2021 года, сообщает Deadline. Общая выручка телеком-холдинга за этот период составила $30,3 млрд, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Прибыль на акцию в размере 87 центов превзошла консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит на 12 центов. Инвесторы с воодушевлением встретили опубликованные результаты, что подняло цену акций Comcast на 3% на предрыночных торгах – до $54. Это первый рост акций телеком-гиганта за последние два месяца.

За прошедший квартал особенно активно добавлялись пользователи широкополосного Интернета. 300 тысяч новых абонентов в данном сегменте позволили телеком-гиганту компенсировать потерю 408 тысяч потребителей традиционного кабельного вещания.

Серьезным финансовым подспорьем для медиахолдинга послужила недавняя Олимпиада в Токио – за счет нее компания получила стабильный приток рекламных доходов. Выручка NBCUniversal за квартал выросла на 58%, до $10 млрд. Доходы от рекламы в медиасегменте увеличились на 73%. Свой вклад здесь также внесли дополнительные поступления от сервиса Peacock. Впрочем, никаких детальных данных по онлайн-платформе Comcast предоставлено не было.

Выручка киностудии Universal выросла на 27%, до $2,4 млрд. Традиционный кинопрокат продолжает набирать обороты, за счет чего компания получила внушительные сборы на блокбастерах ФОРСАЖ 9 и БОСС-МОЛОКОСОС 2.

В то же время показатель прибыли до вычета всех расходов (EBITDA) просел на 47% по сравнению с предыдущим годом и составил $179 млн. Здесь сказались расходы на разработку и производство как телевизионного контента, так и кинофильмов, а также затраты на маркетинг и продвижение.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 18 по 24 октября
Подробнее
Международная касса: «Дюна» вновь возглавила прокат
Подробнее
Министерство культуры России утвердило новую форму кинобилета
Подробнее
В Санкт-Петербурге вводится локдаун в нерабочие дни
Подробнее
Школа «Индустрия» запускает кинопрограммы с экспертами, работавшими с Netflix, HBO и Disney
Подробнее
К концу года мировой бокс-офис может достигнуть $22 млрд
Подробнее
MIPCOM 2021 подвел итоги работы
Подробнее
Предварительная касса уикенда: все новинки стартовали ниже ожиданий
Подробнее
Фильм «Разжимая кулаки» выдвинут от России на «Оскар»
Подробнее
Объявлена программа Russian Film Week в Великобритании
Подробнее
Start представил новинки ноября 2021 года
Подробнее
Надежда Мотина запускает новую компанию Arna Media
Подробнее
В России будет запущен стриминговый сервис Cinezen с авторскими проектами
Подробнее
Кинотеатры мира в рамках ковидных ограничений
Подробнее
Стали известны лауреаты кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка»
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры выбился мультфильм «Кощей. Начало»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 октября 2021 года
Подробнее
Okko анонсировал обновления библиотеки в ноябре 2021 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28−31 октября
Подробнее
Американская касса: «Дюна» показала хорошие результаты на старте
Подробнее

Новости по теме

Третий квартал 2021 года стал самым успешным для IMAX в постковидный период
Подробнее
Sony ожидает получить к концу года рекордную прибыль в $8,8 млрд
Подробнее
Количество подписчиков Netflix выросло до 214 млн
Подробнее
«Дюна» не смогла побить постковидный рекорд сборов первого дня в России
Подробнее
Кристофер Нолан уходит к Universal
Подробнее