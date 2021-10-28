Comcast отчитался о росте прибыли

Выручка медиагиганта с июля по сентябрь 2021 года составила $30,3 млрд

Comcast опубликовал финансовый отчет по итогам третьего квартала 2021 года, сообщает Deadline. Общая выручка телеком-холдинга за этот период составила $30,3 млрд, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Прибыль на акцию в размере 87 центов превзошла консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит на 12 центов. Инвесторы с воодушевлением встретили опубликованные результаты, что подняло цену акций Comcast на 3% на предрыночных торгах – до $54. Это первый рост акций телеком-гиганта за последние два месяца.

За прошедший квартал особенно активно добавлялись пользователи широкополосного Интернета. 300 тысяч новых абонентов в данном сегменте позволили телеком-гиганту компенсировать потерю 408 тысяч потребителей традиционного кабельного вещания.

Серьезным финансовым подспорьем для медиахолдинга послужила недавняя Олимпиада в Токио – за счет нее компания получила стабильный приток рекламных доходов. Выручка NBCUniversal за квартал выросла на 58%, до $10 млрд. Доходы от рекламы в медиасегменте увеличились на 73%. Свой вклад здесь также внесли дополнительные поступления от сервиса Peacock. Впрочем, никаких детальных данных по онлайн-платформе Comcast предоставлено не было.

Выручка киностудии Universal выросла на 27%, до $2,4 млрд. Традиционный кинопрокат продолжает набирать обороты, за счет чего компания получила внушительные сборы на блокбастерах ФОРСАЖ 9 и БОСС-МОЛОКОСОС 2.

В то же время показатель прибыли до вычета всех расходов (EBITDA) просел на 47% по сравнению с предыдущим годом и составил $179 млн. Здесь сказались расходы на разработку и производство как телевизионного контента, так и кинофильмов, а также затраты на маркетинг и продвижение.

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