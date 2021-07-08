Директор по инновациям Netflix перешел в Disney Streaming

Disney Streaming пригласил на должность вице-президента Аджая Арору, который ранее развивал инновационные продукты в Netflix. Об этом сообщает THR. На новом месте Арора займется проработкой продуктов, экспериментальной коммерцией и будет руководить инновационным направлением сразу в нескольких стриминг-сервисах Disney: Disney+, Hulu, ESPN+ и Star+. Арора начал работу уже в июне в офисе компании в Сан-Франциско.

Позицию директора по инновациям и росту в Netflix Аджай Арора занимал на протяжении четырех лет. Для ведущего стриминг-сервиса он разрабатывал более дешевые варианты подписки на развивающихся рынках и стимулировал развитие комплексных продуктов вместе с кабельными и телеком-операторами. Арора также работал в компании Audible, где в качестве вице-президента по глобальному управлению продуктами возглавлял команды разработчиков аудиокниг и подкастов.

«Аджай привнесет свой богатый опыт в стриминг-направление Disney и будет непосредственно участвовать в разработке инновационной платежной платформы. Это поспособствует глобальной монетизации всех наших онлайн-сервисов», — рассказал Джеррелл Джимерсон, генеральный директор по продуктам и дизайну Disney Streaming.

О переориентации на стриминг Disney объявил в прошлом году. Компания реструктурировала свои подразделения так, чтобы сосредоточиться на потоковом вещании как на наиболее приоритетном направлении своего медиабизнеса. Специальную группу по дистрибуции медиа и развлечений возглавил Карим Дениэл, бывший президент отдела потребительских товаров, игр и издательского дела. В состав этой медиагруппы как раз входит Disney Streaming.

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08.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR