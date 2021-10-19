М. Найт Шьямалан станет председателем жюри следующего Берлинале

Киносмотр пройдет с 10 по 20 февраля 2022 года

Режиссер и продюсер М. Найт Шьямалан выступит председателем будущего 72-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщает Variety. Киносмотр по традиции пройдет в феврале.

«Я рад и польщен тем, что М. Найт Шьямалан принял наше приглашение стать председателем жюри», - отметил художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан.

«Я всегда чувствовал себя независимым режиссером в Голливуде. То, что отличает нас от остальных, определяет наш голос. Я старался сохранять эту оригинальность в себе и поддерживать ее в других. Приглашение на Берлинале крайне значимо для меня, это наивысшая награда для режиссера. Возможность поддержать и отметить лучших из тех, кто делится своими историями, – настоящий подарок, который я принял с радостью» – поделился своими эмоциями режиссер.

После гибридного формата, в котором Берлинский фестиваль прошел в этом году, смотр вернется к очному способу проведения. Мероприятие пройдет с 10 по 20 февраля. В то же время различные сопутствующие мероприятия, в том числе Европейский Кинорынок, который пройдет 10-17 февраля, рынок ко-продукции (12-16 февраля) и Берлинский Рынок сериалов (14-16 февраля) пройдут главным образом онлайн.

Последним по времени режиссерским проектом Шьямалана стал триллер ВРЕМЯ, собравший в мировом прокате $90,1 млн. В разные годы председателями жюри Берлинского кинофестиваля были режиссеры Том Тыквер, Пол Верховен, Даррен Аронофски, Роланд Эммерих и Никита Михалков.

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