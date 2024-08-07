Новинки августа в онлайн-кинотеатре Amediateka

«Агенты времени», «Война Фойла» и коллекция документальных тру-крайм сериалов

В числе августовских новинок, которые уже появились в онлайн-кинотеатре Amediateka – китайская фантастика «Агенты времени» и комедийный детектив «Расследования мадам Блан».

Кроме того, зрителей стриминга ждут девять сезонов криминальной драмы «Война Фойла», аниме «Легенда о героях галактики: Новый тезис. Встреча» а также коллекция документальных тру-крайм сериалов.

Уже на сервисе

«Агенты времени», 1-й сезон (фантастика, реж. Сан Мутянь, Ло А, Ло Дун)

Добро пожаловать в фотостудию «Время», скрытую посреди шумного мегаполиса. В ней работают трое друзей – Чэн Сяо Ши, Лу Гуан и Цяо Лин, которых смело можно называть агентами времени. Они обладают фантастической способностью перемещаться внутрь фотографий и менять прошлое по заказу клиентов, которые хотят что-то исправить в своей жизни. На эту важную миссию у друзей есть только 12 часов и ни одного шанса на ошибку. В этом деле важно не нарушить хрупкий баланс реальности, ведь игры со временем полны не только приключений и веселья, но и тайн, помноженных на горький вкус упущенных возможностей.

«Расследования мадам Блан», 1-2 сезоны (детектив, реж. Дермот Бойд)

Очаровательная Джин Уайт, эксперт по антиквариату из северной Англии, переезжает на юг Франции, чтобы разобраться в загадочной смерти своего мужа Рори, да так и остается там. Выясняется, что супруг вел двойную жизнь, а ДТП, в котором он погиб, было подстроено. Женщина заводит знакомство с таксистом Домом и устраивается внештатным экспертом в местную жандармерию, где ее навыки эксперта по старине оказываются крайне востребованными. Мадам Блан (так ее зовут на французский манер) постарается найти убийцу мужа, а попутно раскроет еще парочку сложных дел, над которыми ломали голову лучшие полицейские умы.

С 9 августа:

«Здесь такого не бывает» (документальный, реж. По Катчинс, Дэн Флаэрти)

Актриса Хилари Бертон освещает дела об убийствах в маленьких городках Америки.

С 12 августа:

«Война Фойла», 1-9 сезоны (криминальная драма, реж. Джереми Силберстон, Стюарт Орм, Гэвин Миллар)

В 1940 году в окрестностях английского городка Гастингс атмосфера была крайне напряженной: подальше от бомбежек и преследования сюда приехали тысячи беженцев из Европы, американские солдаты, отряды сопротивления и, конечно же, шпионы. Опытному детективу Кристоферу Фойлу поручена важная миссия: разобраться с участившимися преступлениями и разоблачить нацистских преступников. Помогать ему в этом непростом деле берутся водитель Саманта Стюарт и сержант Пол Милнер.

С 13 августа:

«Почти настоящий детектив» (документальный)

Захватывающие правдивые истории обычных граждан – каждый эпизод этого документального сериала раскрывает детали дела, исследуя психику тех, кому просто необходимо знать, что произошло и почему.



С 14 августа:

«Посмотри мне в глаза» (документальный, реж. Брент Ходж)

Три подростка погибают загадочным образом после того, как их загипнотизировал директор школы.

С 15 августа:

«Легенда о героях галактики: Новый тезис. Встреча», 1-4 сезоны (аниме, реж. Сюнсукэ Тада, Ая Ёсинага)

В центре повествования шоу находятся два непримиримых врага – межзвездные державы, одна из которых выступает за монархию и называется Галактической империей, а другая ратует за демократию, именуя себя Союзом Свободных Планет. И в обоих государствах к власти приходят военные гении: полководцы Райнхард фон Лоэнграмм и Ян Вэньли. Исход битвы между их армиями невозможно предсказать, а заговоры, предательства и неожиданные союзы сменяют друг друга.

Фото: кадр из сериала «Война Фойла»