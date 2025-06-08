Новинки июня в онлайн-кинотеатре Amediateka

«Арт-детективы», «Страна Рождества» и многое другое

В числе июньских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Amediateka – сериал «Арт-детективы» со звездой «Настоящей крови» Стивеном Мойером. Серии будут выходить раз в неделю одновременно со всем миром.

Помимо этого, зрителей платформы ждут хоррор «Страна Рождества» с Закари Куинто, новые серии аниме «Ведьмнадзор», второй сезон испанского исторического сериала «Бистро “Ла Фаворита”» и другие новинки.

Уже на сервисе

«Выход есть», 1-3 сезоны (триллер)

Это стильная провокационная драма о четырех миллионерах средних лет. Они живут напоказ и буквально купаются в роскоши, однако тайно страдают от скуки, одиночества и утраты смысла жизни. Их безупречный на первый взгляд мир трещит по швам: измены, обман и игра в саморазрушение становятся для них способом сбежать от внутренней пустоты. Все они — друзья, бизнесмены и мужчины с внешне идеальными семьями — пытаются найти хоть какую-то искренность в мире, где все задаются главным вопросом: «Сколько стоят деньги?». И когда ставки окажутся слишком высоки, даже миллионы, которыми обладают Адам, Хенрик, Вильям и Йеппе, не гарантируют им никакого спасения.

«Ведьмнадзор» (аниме)

новые серии

Быть колдуньей в современном мире крайне непросто — и об этом как никто знает героиня комедийного аниме-сериала «Ведьмнадзор» Нико Вакацуки. Эта эксцентричная девушка окончила школу колдовских искусств и вернулась в родной город на практику. И вместо того, чтобы, как типичная ведьма, взять себе в помощники какого-нибудь кота или ворона, она выбирает друга детства Морихито Отоги, среди предков которого были японские демоны. Эта парочка будет просто обречена попадать в различные передряги, вступая в контакт с мифическими существами, ведь Нико склонна сперва что-то делать, а потом думать… И только на одну вещь героиня никак не может решиться — рассказать Морихито о своих чувствах, хотя живут они под одной крышей и неловких ситуаций в их быту хоть отбавляй.

«Дандадан» (аниме)

Один из главных японских аниме-сериалов последних лет, который обсуждают по всему миру. С первых секунд «Дандадан» захватывает зрителей мощной заглавной темой и бешеным ритмом событий. Посреди этой суматохи — увлеченный НЛО и теориями заговора школьник по имени Кэн (он же Конспирун) и девочка Момо, которая не верит в инопланетян, но надеется, что призраки существуют. Спор быстро заводит героев в оккультные места и оборачивается столкновением с паранормальным: оказывается, они оба были правы. И вот уже духи и пришельцы вступают с ними в бой, угрожая нашей реальности.

С 9 июня:

«По долгу службы» (криминальная драма)

Однажды детектив Стив Арнотт отказывается прикрывать полицейский рейд, в ходе которого убивают невиновного человека, что вызывает волнение среди сотрудников полиции. Принципиального мужчину переводят в 12-й отдел Центрального управления (он же AC-12), который специализируется на разоблачении коррупции внутри органов правопорядка. Там он объединяется с блестящим агентом под прикрытием Кейт Флеминг и старшим следователем Тедом Гастингсом. Каждое дело AC-12 — это не просто расследование, а шаг вглубь системы, где добропорядочность — лишь маска, а связи с организованной преступностью тянутся до самых верхушек власти.

С 10 июня:

«Арт-детективы» (криминальная драма)

Харизматичный следователь Мик Палмер и прямолинейная констебль Шазия Малик берутся за резонансные дела, в которых могут фигурировать как золото викингов и картины Вермеера, так и работы Бэнкси или коллекционный винил. Чаще всего такие преступления связаны с убийствами, поэтому легкой и веселой работу детективов назвать точно нельзя. А когда в жизни Мика вновь появляется его отец, один из самых известных арт-мошенников в Великобритании, его честность и принципиальность дают трещину.

«Бистро "Ла Фаворита"», 2-й сезон (драма)

Ретросериал о «ревущих двадцатых», который рассказывает об испанской маркизе, решившей сбежать от мужа и открыть собственный ресторан в Мадриде. Во втором сезоне страсти кипят еще ярче, чем в первом. Элена, хозяйка ресторана «Ла Фаворита», сталкивается не только с проблемами, которые ей приносят конкуренты и подрядчики, но и наживает себе могущественного врага, одержимого местью. Ана и Роберто всё больше проникаются чувствами друг к другу, а Лурдес понимает, что никогда не поздно продолжать учиться. Любовный многоугольник, в который попадает Элена, доставляет ей немало головной боли.

С 12 июня:

«По долгу службы», 2-й сезон (криминальная драма)

С 16 июня:

«По долгу службы», 3-й сезон (криминальная драма)

C 17 июня:

«Страна Рождества» (детективный хоррор)

В основе проекта лежит одноименная книга Джо Хилла, сына «короля ужасов» Стивена Кинга. У юной художницы по имени Виктория Маккуин обнаруживается необычный дар, позволяющий ей открывать портал в мир потерянных людей и вещей, оставшихся без хозяев. Вскоре она узнает, что где-то существует кошмарная Страна Рождества, а затем сталкивается со злом во плоти — похитителем детей Чарли Мэнксом. Он питается их душами и за счет этого способен жить вечно. Девушка решает остановить это чудовище, даже не подозревая, какой высокой плата будет за ее смелый поступок.

С 18 июня:

«Страна Рождества», 2-й сезон (детективный хоррор)

С 19 июня:

«По долгу службы», 4-й сезон (криминальная драма)

С 23 июня:

«Расследования Мёрдока», 14-й сезон (драма)

Главный герой — Уильям Мёрдок, сотрудник полиции Торонто, обладающий незаурядными для своего времени способностями и знаниями. В конце XIX — начале XX века он одним из первых в стране начинает применять такие методы криминалистики, как исследование отпечатков пальцев, анализ крови, фоторобот и даже детектор лжи. Но всё же самое главное оружие мужчины — это острый и проницательный ум, педантичность, а также мужское обаяние. Постоянной участницей в расследованиях Мёрдока выступает судебный врач Джулия Огден, которая мастерски разбирается в анатомии, хирургии и даже психиатрии.

«По долгу службы», 5-й сезон (криминальная драма)

С 26 июня:

«Расследования Мёрдока», 15-й сезон (драма)

С 1 июля:

«Расследования Мёрдока», 16-й сезон (драма)

Фото: кадр из сериала «Арт-детективы»