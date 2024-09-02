Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Amediateka

«Зорро» с Жаном Дюжарденом и много аниме

Главной сентябрьской премьерой в онлайн-кинотеатре Amediateka станет приключенческий сериал «Зорро» с Жаном Дюжарденом. История о благородном доне Диего де ла Вега дебютирует на платформе с 6 сентября.

Кроме того, зрителей стриминга ждут криминальное драмеди «Необычные подозреваемые» с Мирандой Отто, криминальный триллер «Волк», фантастический боевик «Убежище» и новинки аниме.

Со 2 сентября:

«Необычные подозреваемые» (криминальное драмеди, реж. Натали Бэйли, Мелвин Монтальбан)

Когда из дома австралийской бизнес-леди Роксаны Уотерс пропадает ожерелье за 16 млн долларов, тут же начинается полицейское расследование, которое проливает свет на тайную жизнь богатых жительниц Сиднея. Пятерым подругам поневоле, объединенным общей кражей, придется найти алиби или же определить самое слабое звено и выдать властям. Большие деньги кружат героиням голову, а личные, семейные, финансовые и даже расовые вопросы мешают принимать взвешенные решения.

С 6 сентября:

«Зорро» (приключенческий, реж. Ноэ Дебре, Бенжамин Шарби)

Новый сериал рассказывает о благородном доне Диего де ла Вега, который давно ушел на покой, оставив геройство, и превратился в мэра Лос-Анджелеса. Но когда в городе набирает силу бизнесмен, добившийся влияния с помощью коррупции и шантажа, главный герой теряет терпение. Он решает начать против злодея борьбу, вооружившись рапирой, сев на коня и скрыв лицо маской. Вот только его желание справедливости теперь начинает угрожать браку с Габриэллой и отношениям с отцом. Что окажется важнее — семья или справедливость?

С 12 сентября:

«Волк» (криминальный триллер, реж. Ли Хейвен Джонс, Кристоффер Нюхольм)

Богатая и влиятельная семья Анкор-Феррерс оказывается захваченной в заложники в собственном доме парой психопатов, чьи мотивы и цели остаются совершенно непонятными. Страх перед неизвестным усиливается еще и тем, что на охоту мог выйти маньяк, совершивший убийство в доме по соседству пять лет назад. Параллельно с этой историей сотрудник полиции Джек Кэффри занимается поисками своего брата, похищенного в детстве. И когда две эти истории, совершенно между собой не связанные, всё же сходятся в одной точке, безумная гонка ради правды и свободы только начинается.

С 13 сентября:

«Записи о семи лордах» (аниме, реж, Ли Синсяо)

В руки к обычному студенту по имени Ло Чжунся попадает древняя кисть для каллиграфии — магический артефакт, который дарит своему владельцу практически безграничные возможности. Она досталась парню по чистой случайности, когда тот решил записаться на курс по древнекитайской литературе. Кисть «Наследие зеленого лотоса» связана с духом поэта Ли Бо, жившего тысячу лет назад. Истории двух героев «Записей о семи лордах» тесно переплетаются, а опасные силы из реального и потустороннего мира стремятся как можно скорее заполучить ценный артефакт.

С 16 сентября:

«Доверься мне», 1-2 сезоны (аниме, реж. Ван Фэнбинь)

Главные герои шоу никогда не любили друг друга, а свел их только долг перед страной. Императрица всю жизнь мечтала о том, чтобы стать воительницей, а монарх окружил себя наложницами, лишь бы поменьше времени проводить с супругой. Но после случайного падения в пруд их души поменялись телами, и теперь мужу и жене придется забыть все былые обиды, чтобы никому не раскрыть свой секрет и найти способ, как вернуть всё назад.

С 17 сентября:

«Путешествие к бессмертию», 1-2 сезоны (аниме, реж. Ван Юйжэнь)

Анимационный сериал рассказывает о простом сельском пареньке по имени Хань Ли, который ищет путь к бессмертию. Его семья крайне бедна, поэтому родители решают отправить его в Школу Семи тайн, где он может найти еду и кров. Здесь его научат не только грамоте, но и медицине, боевым искусствам и даже магии. А однажды юноша узнает страшный секрет: его учитель мечтает завладеть телом Хань Ли и обрести вечную молодость. Сможет ли герой постоять за себя и отправиться в увлекательное путешествие к бессмертию вместо коварного мастера?

С 18 сентября:

«Беспокойные небожители», 1-4 сезоны (аниме, реж. Чжоу Сюэ)

Су Мотин – обычная девушка, но это только на первый взгляд! Всё дело в том, что ее родителями являются демон и богиня, а ее «нормальность» по земным меркам сыграла с ней злую шутку. Героиня, сама того не ведая, заключила контракт с небесной канцелярией и теперь стала проводником для потусторонних сущностей. Ее задача — помочь им освоиться в нашем мире и прочувствовать на себе, каково это — быть человеком. Ко всему прочему, облик ее телефона приняло божество Тяньцзисин, а демон-кот Дикуйсин стал ее лучшим другом.

С 20 сентября:

«Жизнь молодого господина» (аниме, реж. Ха Лэй)

В волшебном мире Великого края человечество ничтожно мало, но не падает духом, сражаясь с монстрами и стихиями. Повелитель людей Шэньнун и его народ, а также племена соседнего Северного края развиваются благодаря магии. Противоречивая Звездная богиня одновременно угнетает людей и помогает им выживать в суровых условиях. Противостоять небожительнице и искать справедливости готов только один человек — молодой господин по имени У Ван.

С 25 сентября:

«Спасти Фейт», 1-3 сезоны (детектив, реж. Пип Бротон, Джудит Дин, Энди Ньюбери)

Фейт Хауэллс — счастливая жена и мама трех ангелочков, которая ради детей закончила свою успешную адвокатскую практику. Но однажды ей резко приходится прервать декретный отпуск и начать собственное расследование, когда ее муж-юрист Эван бесследно исчезает, не оставив записки и не дав никакого намека. Со временем героиня узнает, что ее любимый супруг вел двойную жизнь, но легче от этого не станет, а полиция будет дотошно искать свидетельства ее вины.

С 26 сентября:

«Убежище» (фантастический экшн, реж. Мартин Вуд, Стивен А. Эделсон, Брентон Спенсер)

В центре повествования находится доктор Хелен Магнус, обладающая даром бессмертия благодаря сыворотке из крови вампира, ее дочь Эшли, рожденная от Джека Потрошителя, бывший судебный психиатр Уилл Циммерман с впечатляющим набором страхов и травм, а также обаятельная мошенница Кейт и компьютерный гений Генри.

Скоро:

«Школа медсестер», 6 сезон (драма, реж. Рони Эзра, Янник Йохансен, Тильде Харкамп)

В шестом сезоне действие всё так же разворачивается в датском госпитале Фреденслунд в конце 1950-х. Главным героям пришлось столкнуться с чрезвычайным происшествием — ужасным пожаром, который охватил стены любимого медицинского учреждения. Одни герои были вынуждены смотреть прямо в глаза смерти, другие вышли из катастрофы со страшными шрамами на теле и в душе, а третьи внезапно выпустили на волю самые темные стороны души.

Фото: промо сериала «Зорро»