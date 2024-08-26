Кинокомпания «КИНО КУЛЬТ» присоединилась к Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Теперь АПКиТ объединяет 47 отечественных кинопроизводителей

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) пополнила свой состав еще одной компанией – к профессиональному индустриальному сообществу присоединилась кинокомпания «КИНО КУЛЬТ».

Она была основана в 2015 году в целях развития нового кинематографа и киноязыка посредством поиска авторов и поддержки дебютантов для производства игровых и документальных кинопроектов в России, а также копродукции с другими странами.

В числе реализованных проектов компании – мелодрама СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО, драмы МЕТАМОРФОЗИС и ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК, а также многие другие картины.

«Ассоциация АПКиТ – неотъемлемая часть киноиндустрии, способствующая развитию как отдельных кинопродюсеров и компаний, так и всего отечественного кинематографа. Благодарим за возможность стать частью этого профессионального сообщества, и содействовать прогрессу творческого потенциала в индустрии кино», – отметила генеральный директор «КИНО КУЛЬТА» Тамара Богданова.

Теперь АПКиТ объединяет 47 отечественных кинопроизводителей.