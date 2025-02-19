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Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького присоединился к АПКиТ

Автор: БК

19 февраля 2025

С 2020 года коллекция студии пополнилась 68 проектами

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) дополнила свой состав еще одним участником – к профессиональному индустриальному сообществу присоединился Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького.

«Мы очень рады присоединиться к объединению ведущих производителей кино, онлайн- и телеконтента. За годы деятельности АПКиТ доказала свои высочайшие компетенции в развитии отрасли, в том числе в таких значимых направлениях, как разработка необходимых законодательных инициатив и борьба с пиратством. Трудно переоценить важность поднимаемых членами ассоциации дискуссий и, конечно, ценность экспертной оценки лучших проектов года в рамках премии АПКиТ», – заявила генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

Киностудия им. М. Горького – одна из старейших и крупнейших студий в России, начавшая свою историю в 1915 году. С приходом Слащевой на должность генерального директора началась ее активная модернизация и развитие Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького. С 2020 года коллекция студии пополнилась 68 наименованиями – это 16 игровых картин собственного производства и в качестве сопродюсера, а также 52 неигровых проекта.

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