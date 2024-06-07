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Стали известны ведущие грядущей премии АПКиТ

Автор: Илья Кувшинов

7 июня 2024

Церемония вручения состоится 13 июня

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) представила ведущих грядущей церемонии вручения премии.

Первую часть мероприятия проведут актриса Анна Снаткина и шоумен Виктор Васильев, а вторую – актеры Гоша Куценко и Елизавета Базыкина.

Напомним, что лидером по количеству упоминаний в номинациях стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях. 

Вручение премии АПКиТ состоится 13 июня. Прямая трансляция будет доступна на сайте Пятого канала, а также на его страницах в социальных сетях.

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