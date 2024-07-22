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Apple начинает сокращать расходы на оригинальный контент

Автор: Илья Кувшинов

22 июля 2024

Сервис Apple TV+ собирает за месяц меньше просмотров, чем Netflix за день

Потратив более $20 млрд на производство оригинальных фильмов и сериалов, которые, как оказалось, смотрит не так много людей, корпорация Apple решила изменить свою стратегию в Голливуде. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что старший вице-президент компании Apple по интернет-сервисам Эдди Кью регулярно проводит встречи с Джейми Эрлихтом и Заком Ван Амбургом, возглавляющими киностудию корпорации, где обсуждает бюджеты и подталкивает тандем к усилению контроля над расходами.

Издание подчеркивает, что Apple TV+ привлекает всего 0,2% телесмотрения в США – за один месяц платформа собирает меньше просмотров, чем Netflix за день. Сама корпорация избегает внимания к своему киноподразделению и не раскрывает его финансовые показатели.

К примеру, Apple потратила более $250 млн на мини-сериал «Властелины воздуха», который не только оказался единственным новым шоу компании в рейтинге аналитической компании Nielsen в этом году, но и собрал в Америке меньшую аудиторию, чем, к примеру, японский боевик «Дом ниндзя» на Netflix.

Тем не менее, важно заметить, что некоторые сотрудники Apple не считают данные Nielsen достаточно точными, потому что компания измеряет количество просмотров только на определенных устройствах. Помимо этого, подчеркивается, что корпорация инвестирует в кино и сериалы, чтобы продавать больше потребительских устройств.

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