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Режиссер третьего «Дэдпула» может снять новых «Мстителей»

Автор: Илья Кувшинов

5 июня 2024

Выход картины предварительно запланирован на 1 мая 2026 года

Marvel продолжает поиски режиссера для следующих МСТИТЕЛЕЙ – по информации Deadline, постановщик ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ Шон Леви находится на ранней стадии переговоров со студией.

Подчеркивается, что Леви получил последнюю версию сценария за авторством Майкла Уордона, однако пока не дал утвердительного ответа. Marvel, в свою очередь, все еще планирует пообщаться с другими кандидатами. Тем не менее, изданию не удалось связаться со студией для комментария.

Нельзя сказать наверняка, согласится ли режиссер – Леви пока сильно занят в качестве постановщика и исполнительного продюсера на последнем сезоне «Очень странных дел» для Netflix, съемки которого начались в январе, а в его грядущих планах также есть фильм во вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН.

Инсайдеры утверждают, что Marvel надеется начать съемки картины в следующем году. По слухам, это будет одна из самых масштабных постановок студии на сегодняшний день – в проекте должны появиться более 60 персонажей кинематографической вселенной.

Выход новых МСТИТЕЛЕЙ запланирован на 1 мая 2026 года.

Фото: кадр со съемок фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

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