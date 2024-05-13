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Названы лауреаты премии BAFTA Television Awards

Автор: Илья Кувшинов

13 мая 2024

Награда за лучший драматический сериал досталась криминальному триллеру «Главарь»

Британская академия кино и телевидения назвала лауреатов премии BAFTA Television Awards за 2023 год.

Награда за лучший драматический сериал досталась криминальному триллеру «Главарь» от Netflix, а за лучший комедийный сериал – проекту А24 «Такие храбрые девушки» для канала BBC Three.

Несмотря на то, что финальный сезон «Короны» претендовал на четыре награды в актерских категориях, Элизабет Дебики, Лесли Мэнвилл, Салим Доу и Доминик Уэст остались без призов.

В международной категории победителем стала французская драма «Тысяча жизней Бернара Тапи», сумевшая обойти такие хитовые проекты, как «Грызня», «Медведь» и «Одни из нас».

Список некоторых лауреатов
• Лучший драматический сериал – «Главарь»
• Лучший комедийный сериал – «Такие храбрые девушки»
• Лучший актер – Тимоти Сполл («Шестая заповедь»)
• Лучшая актриса – Сара Ланкашир («Счастливая долина»)
• Лучший актер второго плана – Мэттью Макфэдьен («Наследники») 
• Лучшая актриса второго плана – Жасмин Джобсон («Главарь»)
• Лучший международный сериал – «Тысяча жизней Бернара Тапи»

Полный список победителей доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из сериала «Такие храбрые девушки»

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