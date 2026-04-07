Режиссер «Грозового перевала» может снять новый «Основной инстинкт»

Сценарист оригинального ОСНОВНОГО ИНСТИНКТА Джо Эстерхаз, работающий над перезапуском эротической франшизы для Amazon MGM Studios, рассказал, что продюсеры сейчас ведут переговоры с Эмиральд Феннел насчет постановки грядущей картины.

«Ее художественное видение идеально подходит для этого проекта. Она не боится ни противоречий, ни темы сексуальности. Меня это очень радует. Надеюсь, у нас все получится», – добавил он.

Представители режиссера, в свою очередь, утверждают, что Феннел не имеет никакого отношения к проекту и называют информацию Эстерхаза «ложной».

Напомним, что ее последняя работа – экранизация ГРОЗОВОГО ПЕРЕВАЛА с Марго Робби и Джейкобом Элорди – вышла в прокат в феврале и заработала по миру $239,5 млн.

Фото: кадр со съемок фильма ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ