top banner

Перезагрузка «Блэйда» лишилась еще одного режиссера

Автор: Илья Кувшинов

13 июня 2024

Выход картины по-прежнему запланирован на 7 ноября 2025 года

Режиссер Ян Деманж больше не будет работать над давно готовящейся перезагрузкой БЛЭЙДА. Об этом сообщает Variety.

Инсайдеры утверждают, что он покинул проект по обоюдному согласию с Marvel пару недель назад, потому что подготовка картины растянулась на несколько лет.

Это уже второй постановщик, отказавшийся от вампирской супергеройской франшизы с Махершалой Али – в 2022 году проект покинул режиссер Бассам Тарик.

Помимо этого, у БЛЭЙДА сменился сценарист – теперь над ним работает Эрик Пирсон, написавший грядущую ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ЧЕТВЕРКУ. Стоит отметить, что до этого проект сменил как минимум пять авторов, включая соавтора ЛОГАНА Майкла Грина.

Выход картины все еще запланирован на 7 ноября 2025 года.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Продюсерская компания «Яр&Ко» займется экранизациями сказок Корнея Чуковского
Подробнее
Минкультуры планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений
Подробнее
На ПМЭФ обсудили будущее сказочных проектов в кино и на стримингах
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Манюня» продолжает лидировать
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 июня 2024 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Непослушники» в упорной борьбе вырывают победу
Подробнее
Стали известны ведущие грядущей премии АПКиТ
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафован на 1,5 млн рублей за ЛГБТ*-пропаганду
Подробнее
Летняя тень: какое влияние пиратский Голливуд может оказать на российский прокат
Подробнее
Касса четверга: «Непослушники» стартовали со второго места
Подробнее
Каннский взлет: итоги минувшего кинофестиваля
Подробнее
Касса России: «Непослушники» возглавили прокат
Подробнее
СТС будет снимать телевизионные шоу на «Острове фортов» в Кронштадте
Подробнее
Стала известна дата вручения кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Подробнее
На «Оскаре» могут ввести новую номинацию за лучшую постановку трюков
Подробнее
Елена Бальмонт покидает пост генерального директора «МТС Медиа»
Подробнее

Новости по теме

Режиссер третьего «Дэдпула» может снять новых «Мстителей»
Подробнее
Marvel приступила к разработке новых «Людей Икс»
Подробнее
«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым проектом Marvel в России
Подробнее
Названы самые популярные среди пользователей IMDb фильмы 2021 года
Подробнее
«Доктор Стрэндж 2» откроет сезон летних блокбастеров 2022-го
Подробнее