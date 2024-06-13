Перезагрузка «Блэйда» лишилась еще одного режиссера

Выход картины по-прежнему запланирован на 7 ноября 2025 года

Режиссер Ян Деманж больше не будет работать над давно готовящейся перезагрузкой БЛЭЙДА. Об этом сообщает Variety.

Инсайдеры утверждают, что он покинул проект по обоюдному согласию с Marvel пару недель назад, потому что подготовка картины растянулась на несколько лет.

Это уже второй постановщик, отказавшийся от вампирской супергеройской франшизы с Махершалой Али – в 2022 году проект покинул режиссер Бассам Тарик.

Помимо этого, у БЛЭЙДА сменился сценарист – теперь над ним работает Эрик Пирсон, написавший грядущую ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ЧЕТВЕРКУ. Стоит отметить, что до этого проект сменил как минимум пять авторов, включая соавтора ЛОГАНА Майкла Грина.

Выход картины все еще запланирован на 7 ноября 2025 года.