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Amazon назвала имена новых продюсеров франшизы о Джеймсе Бонде

Автор: Илья Кувшинов

25 марта 2025

Как и ожидалось, ими стали Дэвид Хэйман и Эми Паскаль

Недавние слухи оказались правдой – Amazon MGM Studios официально представила Дэвида Хэймана и Эми Паскаль в качестве новых продюсеров бондианы.

«Джеймс Бонд - один из самых культовых персонажей в истории кино. Для нас большая честь пойти по стопам Барбары Брокколи и Майкла Уилсона, создавших столько выдающихся картин, и получить возможность поддержать дух Бонда перед его отправкой в следующее приключение», – заявили они.

В числе проектов, над которыми работал Хейман – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА, ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ, ГРАВИТАЦИЯ, а также восемь фильмов франшизы ГАРРИ ПОТТЕР: именно он в 1999 году приобрел права на экранизацию книг Дж. К. Роулинг.

Паскаль, в свою очередь, после ухода с поста главы Sony Motion Pictures занималась курированием игровых и анимационных проектов во вселенной ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА.

Фото: кадр из фильма 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»

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