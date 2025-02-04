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Жюльет Бинош возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

4 февраля 2025

Смотр пройдет с 13 по 24 мая

Организаторы Каннского кинофестиваля назвали имя председателя жюри основного конкурса – почетная должность достанется актрисе Жюльет Бинош.

«Я с нетерпением жду возможности поделиться жизненным опытом с членами жюри и зрителями. В 1985 году я впервые поднялась по ступеням Дворца фестиваля с энтузиазмом и неуверенностью молодой актрисы. Тогда я и представить себе не могла, что вернусь 40 лет спустя в качестве председателя жюри. Я ценю эту привилегию, ответственность и абсолютную необходимость для скромности», – заявила она.

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Фото: кадр из фильма ПРАВДА

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