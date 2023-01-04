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«Чебурашка» установил рекорд сборов 3 января

Автор: Георгий Романов

4 января 2023

В третий день нового года фильм собрал 382 млн рублей

Семейный блокбастер ЧЕБУРАШКА (CP) продолжает устанавливать рекорды. После лучших результатов за 1 и 2 января картина установила рекорд сборов и за 3 января. Семейный фильм Дмитрия Дьяченко предварительно заработал вчера 382 млн рублей, что является новым рекордом сборов за один день в НГ-битве. Как правило, сборы 3 января немного проседают относительно предыдущего дня, и эту тенденцию можно заметить в отношении совокупных сборов всех фильмов. Но результат лидера оказался неподвластен этому фактору. Новый рекорд в 382 млн рублей на 5,5% больше предшествующего результата 2 января. Теперь в пятерке самых кассовых новогодних дней сразу три позиции занимает ЧЕБУРАШКА. Не исключено, что к концу новогодних праздников он вытеснит из этой таблицы всех конкурентов. Такой прорыв позволил экранизации сказки Эдуарда Успенского довести свои общие сборы до 1 млрд рублей. Ранее так быстро данной отметки не достигал ни один отечественный релиз.
 

ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ

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Лидеры российского проката последних лет

Год 

День проката

Сборы, млн рублей
1  ЧЕБУРАШКА 2023 3 382
2  ЧЕБУРАШКА 2023 2 361
3  КРЕДО УБИЙЦЫ 2017 1 236,4
4  ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ  2021 12 228,5
5  ЧЕБУРАШКА 2023 1 225

 

Примечательно, что ЧЕБУРАШКА по соотношению доли сборов к доле сеансов аккумулирует 2/3 сборов новогоднего проката. Подобного доминирования раньше не наблюдалось ни в одной «новогодней битве». ЧЕБУРАШКЕ отдано 38% всех показов, но при этом складывается ощущение, что ему даже не хватает сеансов. Остальные релизы первой десятки показывают отрицательную корреляцию, но с таким преимуществом у лидера по-другому и быть не могло.

Более подробно о предварительных результатах проката 3 января 2022 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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