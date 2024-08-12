«Чума» Дмитрия Давыдова взяла приз на фестивале в Италии

Лента была удостоена награды в секции «Лучший полнометражный игровой фильм»

Якутская драма ЧУМА была удостоена главного приза в секции «Лучший полнометражный игровой фильм» на фестивале Lucania Film Festival. Об этом сообщает «Искусство кино».

Смотр, который прошел в итальянской коммуне Пистиччи уже в 25-й раз, представляет лучшие работы независимой киносцены.

Лента Дмитрия Давыдова рассказывает о двух парах отцов и сыновей, оставшихся без матерей в местном селе – постепенно один подросток разочаровывается в своем робком и безответном отце, которого постоянно унижает второй мужчина, дерзкий и самоуверенный.

ЧУМА выйдет в российский прокат 19 сентября. Производством картины занимались компании «Кинологистика» и AmmA Production.

Фото: кадр из фильма ЧУМА