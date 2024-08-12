top banner

«Чума» Дмитрия Давыдова взяла приз на фестивале в Италии

Автор: Илья Кувшинов

12 августа 2024

Лента была удостоена награды в секции «Лучший полнометражный игровой фильм»

Якутская драма ЧУМА была удостоена главного приза в секции «Лучший полнометражный игровой фильм» на фестивале Lucania Film Festival. Об этом сообщает «Искусство кино».

Смотр, который прошел в итальянской коммуне Пистиччи уже в 25-й раз, представляет лучшие работы независимой киносцены.

Лента Дмитрия Давыдова рассказывает о двух парах отцов и сыновей, оставшихся без матерей в местном селе – постепенно один подросток разочаровывается в своем робком и безответном отце, которого постоянно унижает второй мужчина, дерзкий и самоуверенный.

ЧУМА выйдет в российский прокат 19 сентября. Производством картины занимались компании «Кинологистика» и AmmA Production.

Фото: кадр из фильма ЧУМА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса России: пиратский «Дэдпул и Росомаха» возглавил прокат
Подробнее
Роскомнадзор составил 17 протоколов на стриминги за ЛГБТ*-контент в первом полугодии 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Бордерлендс» возглавил официальный прокат
Подробнее
Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за семь месяцев 2024 года
Подробнее
Стали известны победители фестиваля «Одна шестая»
Подробнее
В Выборге стартовал кинофестиваль «Окно в Европу»
Подробнее
В бой идет один Шан-Чи: итоги второго квартала на телевидении
Подробнее
Netflix стал жертвой хакеров
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Подробнее
KD Studios готовит цикл киносказок о царевнах
Подробнее
Предпродажи уикенда: экшн «Бордерлендс» подобрался к «Главному герою» и обошел «Бладшота»
Подробнее
Стриминг Disney+ впервые стал прибыльным
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино
Подробнее
RUTUBE за год нарастил свою аудиторию более чем в два раза
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил программу
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 августа 2024 года
Подробнее
РОСКИНО начинает прием заявок на участие в Dubai International Content Market
Подробнее
В Хабаровске состоялся Форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 августа
Подробнее
Apple заканчивает с широким кинопрокатом своих фильмов
Подробнее

Новости по теме

В Красноярском крае завершился III Международный форум кинопроизводителей
Подробнее
Берлинский кинофестиваль запускает конкурсную секцию дебютов
Подробнее
Международный фестиваль «Зеркало» представил программу и жюри
Подробнее
В России будет создан Альянс кинофестивалей
Подробнее
Минкультуры начало прием заявок на включение мероприятий в перечень международных фестивалей
Подробнее