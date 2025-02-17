top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят отечественную анимацию и контент для детей

На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят отечественную анимацию и контент для детей

Автор: БК

17 февраля 2025

Само мероприятие состоится в столичном Loft Hall 25 и 26 февраля

Организаторы CSTB.PRO.MEDIA 2025 поделились новыми подробностями грядущего мероприятия. В частности, 26 февраля в рамках форума состоятся две сессии, посвященные анимации.

На панельной дискуссии «Лидеры отечественной анимации. продюсеры, которые создают бренды & бренды, которые создают продюсеры» соберутся главы крупных анимационных студий и другие представители индустрии, чтобы обсудить, как балансировать между творчеством и технологическим процессом, какими критериям должен соответствовать успешный бренд и как добиться устойчивой монетизации.

Сессия «Мы ничего про них не знаем? Как создавать контент и продукты для современных детей» будет разделена на несколько блоков – «Исследования», «Отцы и дети: психологические особенности поколений» и «Геймификация и инструменты маркетинга». В числе главных вопросов – как изменился образ детства, как увидеть продукт глазами современных детей и многое другое. 

Форум CSTB.PRO.MEDIA пройдет в столичном Loft Hall 25 и 26 февраля.

Фото: пресс-служба форума

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса России: «Злой город» продолжает лидировать
Подробнее
Касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Пророк» обходит «Мастера и Маргариту» и «Онегина»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Пророк. История Александа Пушкина» ожидаемо вырвался в лидеры
Подробнее
«Рэкетир. Новые времена» показал один из лучших стартов в истории Казахстана
Подробнее
В Берлине открывается 75-й международный кинофестиваль
Подробнее
Программа «Пушкинская карта» будет реализовываться в рамках нацпроекта «Семья»
Подробнее
В Москве состоялась премьера драмы «Аутсорс»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 февраля
Подробнее
Телеканал СТС присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 февраля 2025 года
Подробнее
Затянувшийся праздник: итоги российского онлайн-проката в январе 2025 года
Подробнее
Минкультуры планирует поддержать производство не менее 140 фильмов в 2025 году
Подробнее
«Горький fest» открыл прием заявок на участие в конкурсе
Подробнее
Минувший Супербоул вновь стал второй самой просматриваемой телепередачей в истории США
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 февраля 2025 года
Подробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA поговорят о контенте и конкуренции российских стримингов
Подробнее
«Сандэнс 2025»: достойный конкурс, тихий рынок
Подробнее
Пятый канал присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее
В Москве прошла премьера исторической драмы «Челюскин. Первые»
Подробнее

Новости по теме

На форуме CSTB.PRO.MEDIA поговорят о контенте и конкуренции российских стримингов
Подробнее
CSTB.PRO.MEDIA 2025 представил программу стратегической сессии
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу
Подробнее
Появились новые подробности программы форума CSTB.PRO.MEDIA
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосование
Подробнее