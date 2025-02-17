На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят отечественную анимацию и контент для детей

Само мероприятие состоится в столичном Loft Hall 25 и 26 февраля

Организаторы CSTB.PRO.MEDIA 2025 поделились новыми подробностями грядущего мероприятия. В частности, 26 февраля в рамках форума состоятся две сессии, посвященные анимации.

На панельной дискуссии «Лидеры отечественной анимации. продюсеры, которые создают бренды & бренды, которые создают продюсеры» соберутся главы крупных анимационных студий и другие представители индустрии, чтобы обсудить, как балансировать между творчеством и технологическим процессом, какими критериям должен соответствовать успешный бренд и как добиться устойчивой монетизации.

Сессия «Мы ничего про них не знаем? Как создавать контент и продукты для современных детей» будет разделена на несколько блоков – «Исследования», «Отцы и дети: психологические особенности поколений» и «Геймификация и инструменты маркетинга». В числе главных вопросов – как изменился образ детства, как увидеть продукт глазами современных детей и многое другое.

Форум CSTB.PRO.MEDIA пройдет в столичном Loft Hall 25 и 26 февраля.

Фото: пресс-служба форума