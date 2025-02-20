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На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров

Автор: БК

20 февраля 2025

С докладом по теме выступит генеральный директор Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин

Организаторы CSTB.PRO.MEDIA добавили еще одну тему для обсуждения на стратегической сессии «Роль медиаиндустрии в текущей ситуации. Российский контент внутри страны и за рубежом», которая откроет деловую программу мероприятия 25 февраля в Loft Hall.

Профессионалы индустрии поговорят о потенциальном законопроекте, обязующим онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения на все проекты в своих библиотеках. 

В рамках сессии с докладом выступит генеральный директор Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин и расскажет об изменениях в законодательстве, касающихся разрешений на показ фильмов и сериалов на стримингах.

Напомним, что законопроект был внесен на рассмотрение в декабре прошлого года. На этой неделе также стало известно, что обсуждавшие его ведомства, Минцифры и Минкультуры, разошлись в позициях по поводу поправок.

Фото: пресс-служба форума

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