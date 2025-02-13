На форуме CSTB.PRO.MEDIA поговорят о контенте и конкуренции российских стримингов

Само мероприятие состоится в столичном Loft Hall 25 и 26 февраля

Организаторы CSTB.PRO.MEDIA 2025 поделились новыми подробностями грядущего мероприятия. В частности, 26 февраля в рамках форума состоятся два мероприятия, посвященные работе онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов.

На панельной дискуссии «Как живут онлайн-кинотеатры на рынке растущих затрат и пока еще повышенном спросе зрителей» соберутся руководители платформ, аналитики и продюсеры, чтобы обсудить, как рост стоимости производства контента влияет на его количество и цену подписки, какой объем контента можно считать достаточным для потребителя, есть ли у сериала вторая жизнь и насколько он интересен компаниям.

На сессии «Стриминговые сервисы: UGC и не только. Как правильно донести контент до зрителя» представители стриминговых платформ, рекламодатели и блогеры подведут итоги года, оценят рост аудитории и контента на площадках, расскажут, как построить сотрудничество между блогерами и рекламодателями, обсудят закон о деанонимизации каналов с большой аудиторией и поговорят о том, как победить цифровое пиратство.

Помимо этого, 25 февраля директор департамента исследований АО «Газпром-Медиа Холдинг» Дарья Пугачева представит результаты исследования образа героя в кино и сериалах, которое «Газпром-Медиа Холдинг» проводил в течение всего прошлого года.

Форум CSTB.PRO.MEDIA пройдет в столичном Loft Hall 25 и 26 февраля.

Фото: пресс-служба форума