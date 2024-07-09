top banner

«Дьявол носит Prada» получит продолжение

Автор: Илья Кувшинов

9 июля 2024

Сценаристом была назначена автор оригинальной картины Алин Брош МакКенна

Disney продолжает делать упор на уже существующую интеллектуальную собственность – по сообщению Deadline, студия приступила к разработке продолжения драмеди о мире моды ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA.

Сценаристом была назначена автор оригинальной картины Алин Брош МакКенна, а постановщик первого фильма Дэвид Фрэнкел ведет переговоры о возвращении в режиссерское кресло.

Инсайдеры утверждают, что из актерского состава оригинала в проекте появятся Мэрил Стрип и Эмили Блант. Участие Энн Хэтуэй пока остается под вопросом – в апреле актриса выразила скептицизм по поводу того, что продолжение этой истории когда-нибудь случится.

Напомним, что фильм 2006 года, сделанный на студии 20th Century Fox, рассказывал о мечтающей стать журналисткой провинциалке, которая получает должность помощницы деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Тогда лента с бюджетом в $35 млн cмогла заработать в мировом прокате $326,7 млн.

Фото: кадр из фильма ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинообразование: как его получить и что делать потом
Подробнее
«Пилот-2024»: чистое любопытство
Подробнее
Россияне разных возрастов назвали культовые фильмы, киногероев и актеров
Подробнее
«Иви» займется экранизацией романа «Последний день лета» Андрея Подшибякина
Подробнее
Минпросвещения опровергло данные о предложении снять ремейки советских фильмов
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июне 2024 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Самая большая луна» вырвалась вперед среди премьер
Подробнее
«Кинопоиск» раскрыл цифры просмотров аниме-проектов на сервисе
Подробнее
ТНТ показал лучшую долю среди всех каналов в первой половине 2024 года
Подробнее
Минпросвещения России предложило снять ремейки культовых советских фильмов
Подробнее
Кинофестиваль «Будем жить» продолжает прием заявок
Подробнее
Стали известны победители международного кинофестиваля «Зеркало»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 июля 2024 года
Подробнее
ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 июля
Подробнее
«Россия 1» стал лидером по доле среди телеканалов во всех населенных пунктах страны у аудитории 4+
Подробнее
В форуме «Новый вектор» примут участие 18 киностудий и 20 кинокомиссий России
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы возглавляют прокат уже третью неделю подряд
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Кинофестиваль «Горький fest» представил внеконкурсную программу
Подробнее

Новости по теме

В студии Pixar начались массовые увольнения
Подробнее
Глава Disney не возражает против продажи сервиса Hulu
Подробнее
Проекты Disney исчезнут из российских онлайн-кинотеатров в марте 2023 года
Подробнее
«Аватар: Путь воды» стал шестым самым кассовым фильмом в международном прокате
Подробнее
Игорь Потапов возглавил отдел внешних коммуникаций телеканала «Россия»
Подробнее