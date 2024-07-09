«Дьявол носит Prada» получит продолжение

Сценаристом была назначена автор оригинальной картины Алин Брош МакКенна

Disney продолжает делать упор на уже существующую интеллектуальную собственность – по сообщению Deadline, студия приступила к разработке продолжения драмеди о мире моды ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA.

Сценаристом была назначена автор оригинальной картины Алин Брош МакКенна, а постановщик первого фильма Дэвид Фрэнкел ведет переговоры о возвращении в режиссерское кресло.

Инсайдеры утверждают, что из актерского состава оригинала в проекте появятся Мэрил Стрип и Эмили Блант. Участие Энн Хэтуэй пока остается под вопросом – в апреле актриса выразила скептицизм по поводу того, что продолжение этой истории когда-нибудь случится.

Напомним, что фильм 2006 года, сделанный на студии 20th Century Fox, рассказывал о мечтающей стать журналисткой провинциалке, которая получает должность помощницы деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Тогда лента с бюджетом в $35 млн cмогла заработать в мировом прокате $326,7 млн.

Фото: кадр из фильма ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA