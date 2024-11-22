Российские производители подвели итоги международного кинорынка DICM 2024 в Дубае

Cтенд Russian Content Worldwide объединил 20 российских компаний

В середине ноября российская киноиндустрия представила свои проекты зарубежным покупателям контента на крупнейшем в регионе MENA индустриальном мероприятии – международном кинорынке DICM 2024 в Дубае. Cтенд Russian Content Worldwide, объединивший 20 российских компаний, был организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Представители Art Pictures Distribution рассказали, что в рамках рынка достигли нескольких соглашений, которые в ближайшем будущем могут привести к заключению сделок. Компания провела встречи с коллегами из ОАЭ, Индии, Омана, Турции, Южной Кореи, которые особенно отметили фильмы КРАСНЫЙ ШЕЛК, ВАСИЛИЙ и ЛЕД 3.

Компания также представляла на рынке криминальную драму «Слово пацана. Кровь на асфальте» и мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ студии Metrafilms – проекты смогли привлечь внимание компаний из ОАЭ, Индии, Омана, Турции, Южной Кореи и стран Балтики.

В кинокомпании СТВ подчеркнули, что по художественным фильмам ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и ОГНИВО обсуждаются условия с локальными дистрибьюторами на территориях Ближнего Востока и Африки, которые рассматривают покупку разного вида прав на эти картины – от авиаправ (для показа на авиалиниях) до телевизионных и VOD. Помимо этого, анимационный хит ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ был продан на территории стран Ближнего Востока, Северной Африки и Монголии. Также ведутся переговоры о продаже проекта в Турцию.

Кинокомиксом МАЙОР ГРОМ: ИГРА, который на рынке представляла «Плюс Студия», заинтересовались телеканалы как из региона MENA (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Марокко), так и из стран СНГ.

Традиционно высокий интерес со стороны байеров региона MENA и Азии был проявлен к проектам «Централ Партнершип». На рынке компания представила целый ряд фильмов, включая ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ПОСЛЕДНИЙ РОНИН и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

Психологический триллер ТУМАН студии «Встреча» привлек внимание байеров из Китая, Турции, ОАЭ, Египта, Малайзии, Ирака, Ливана, Сирии, Южной Кореи, Чили, Марокко, Иордании. В настоящее время конкретизируются условия сделок с пятью странами. Также, по словам режиссера Наталии Гугуевой, представлявшей фильм в Дубае, ей поступило предложение из Малайзии сделать совместный фильм в подобной стилистике.

В компании «Пиманов и партнеры» отметили, что лидером внимания иностранных дистрибьюторов, представителей VOD-платформ и ТВ-каналов из ОАЭ, Индии, Турции, Испании стала романтическая комедия ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ: интерес зарубежных коллег вызвал сам жанр проекта, а также высокотехнологичные съемки и красивые виды Москвы.

Planeta Inform Film Distribution в ходе встреч с потенциальными партнерами обсуждала возможности продажи прав на проекты в страны региона MENA, а также Прибалтики и стран региона SAARC. Наибольший интерес у иностранных компаний вызывали драма ЧУВСТВА АННЫ и триллер КЕНТАВР.

Семейная лента ПАЛЬМА 2 от «Марс Медиа Энтертейнмент» привлекла внимание стран Ближнего Востока и Турции.

Интерес вызвали также проекты компаний All Media (a Start Company) (ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ и другие) и студии «Рок» (ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ и другие). Представители последней рассказали, что идет обсуждение потенциальной копродукции с Индией, Малайзией и Филиппинами.

Холдинг ВГТРК расширил своё сотрудничество с крупнейшими вещателями и платформами в регионе. Так, Dubai TV выразил готовность продолжать показы линейки любовных мелодрам, дублированных на арабский язык. В лицензировании мелодрам и исторических сериалов заинтересованы и другие ведущие вещатели, такие как: MBC Group (ОАЭ), Azam Media (Танзания), Kana Television (Эфиопия), ZEE (OAЭ и Индия и другие. Представители Совтелеэкспорта/ВГТРК отметили, что в топе спроса – коллекция коротких мелодрам («Цвет граната»), костюмные исторические сериалы, экранизации русской классики и разножанровая документалистика. Особым спросом пользуются циклы о путешествиях («По следам сирийских мудрецов»), программы о природе и познавательная документалистика («Космический рейс»). Широкие перспективы открываются в лицензировании различного контента, дублированного на английский, арабский и урду на цифровые платформы.

Среди проектов НТВ наибольший интерес дистрибьюторов, телеканалов и онлайн площадок из арабских стран и стран Юго-Восточной Азии вызвали сериал «Пять минут тишины», а также исторические драмы и экшн-сериалы.

Документальный контент из России также был востребован на рынке DICM. Так, компания Slon Sales House рассказала о внимании к новому документальному сериалу «Тайны Карениной» со стороны представителей Турции, Китая, Южной Кореи и ОАЭ. В компании «Пиманов и партнеры», в свою очередь, отметили, что в цикле «Неизвестный Кремль» интерес зарубежных партнеров вызвали уникальные новые технологии для воссоздания архитектуры Московского Кремля и высокотехнологичные съемки.

Киностудия «Союзмультфильм» провела в Дубае встречи с компаниями из ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Турции, Ирана, Ирака, Кореи и Чили, включая крупнейших игроков региона MENA: Dubai TV, Oman TV, Rotana, Abu Dhabi Media и других. Наибольший интерес вызвали мультсериалы «Енотки», «Умка» и «Тайны Медовой долины», а также полнометражные новинки.

Анимационная студия «Воронеж» рассказала о переговорах с дистрибьюторами, VOD-платформами и представителями телевизионных каналов из арабских стран региона MENA, а также стран Азии и Европы. В проекте «Супергерои.ру» закупщики отметили близкие аудитории региона семейные ценности и традиции, а в «Героях Арктики» – захватывающие приключения героев на фоне снежных пейзажей, что завораживает местных зрителей.

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» провел встречи с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Турции, Индии, Пакистана и других стран. Отмечен высокий интерес к проекту «Кошечки-собачки», произведенному анимационной студией медиахолдинга «Паровоз».

Главный проект компании «Терра Анима» – «Туган Батыр» – стал предметом интереса вещателей Free TV и Pay TV из ОАЭ, Индии и Сингапура, Эстонии. Также у компании появились контакты по возможной копродукции с Ираном и ОАЭ и прошли перспективные переговоры с закупщиками контента для авиалиний региона.

В анимационной компании «ЯРКО» отметили, что байеры активно интересовались проектами как для малышей, так и для детей более старшего возраста. Закупщики из разных стран (ОАЭ, Египет, Индия, Сингапура, Испания.) были впечатлены разнообразным каталогом анимации («Команда МАТЧ», «Дракошия» и другими).

Для компании «Рой Интертейнмент» DICM стал очень продуктивным рынком. К мультсериалу «Супер Мяу» проявили интерес индийских дистрибьюторы, детские телеканалы территорий Арабского мира, а также различные дистрибьюторы на авиалинии.

Анимационная студия «КиноАтис» также рассчитывает на несколько выгодных сделок по итогам рынка. В Дубае компания представила мультсериал «Белка и Стрелка. Тайны космоса» и другие проекты.

В целом, рынок DICM в Дубае привлек свыше 900 участников из более чем 70 стран, что еще раз подтвердило его статус как крупнейшего индустриального события в регионе MENA.

Фото: РОСКИНО