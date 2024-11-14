top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Дальневосточная Кинопремия представила состав экспертного совета

Дальневосточная Кинопремия представила состав экспертного совета

Автор: БК

14 ноября 2024

Прием заявок на участие продолжается до 18 ноября

Организаторы Дальневосточной Кинопремии объявили состав экспертного совета, который определит победителей в этом году.

В него вошли – режиссер Владимир Хотиненко, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащёва, глава «РОСКИНО» Эльза Антонова, коммерческий директор Start Георгий Шабанов, режиссер Александр Котт, руководитель контент-студии «Юг.кино» Ольга Акопова, генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин и другие.

Полный список совета доступен на официальном сайте премии.

Эксперты путем тайного голосования выберут победителей из шорт-листа, сформированного отборочной комиссией по следующим номинациям:
– Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал;
– Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале;
– Лучшая режиссёрская работа в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале;
– Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале.

Помимо этого, оргкомитет также вручит специальный приз «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока».

Напомним, что прием заявок продолжается до 18 ноября, а сама торжественная церемония вручения состоится 18 декабря.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фестиваль «Читка 3.0»: питчинг литературных прав
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 ноября 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Любовь Советского Союза» уверенно возглавила прокат
Подробнее
Касса четверга: «Любовь Советского Союза» возглавила прокат
Подробнее
Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за десять месяцев 2024 года
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом за три квартала 2024 года
Подробнее
Школа кино «Индустрия» открывает набор в Лабораторию креативного продюсирования
Подробнее
Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 3.0» объявил конкурсную программу
Подробнее
Драма «Вечная зима» примет участие в Каирском кинофестивале
Подробнее
Lucasfilm готовит новую трилогию по вселенной «Звездных войн»
Подробнее
Mubi отменил кинофестиваль в Стамбуле из-за запрета на показ фильма «Квир» Луки Гуаданьино
Подробнее
Касса России: «Любовь Советского Союза» стала лидером уикенда
Подробнее
«VK Видео» может стать второй обязательной для предустановки видеоплатформой
Подробнее
Стала известна программа конференции «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Любовь Советского Союза» уверенно возглавила прокат
Подробнее
В Москве прошла премьера фантастической драмы «Реплика»
Подробнее
На фестивале «Читка 3.0» представили проекты экранизаций в разработке
Подробнее
В Москве прошла зрительская премьера фильма «Новый год в Березовке»
Подробнее
Свыше 110 российских проектов представят на международном кинорынке DICM 2024 в Дубае
Подробнее

Новости по теме

Дальневосточная кинопремия открывает прием заявок
Подробнее