Дальневосточная Кинопремия представила состав экспертного совета

Прием заявок на участие продолжается до 18 ноября

Организаторы Дальневосточной Кинопремии объявили состав экспертного совета, который определит победителей в этом году.

В него вошли – режиссер Владимир Хотиненко, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащёва, глава «РОСКИНО» Эльза Антонова, коммерческий директор Start Георгий Шабанов, режиссер Александр Котт, руководитель контент-студии «Юг.кино» Ольга Акопова, генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин и другие.

Полный список совета доступен на официальном сайте премии.

Эксперты путем тайного голосования выберут победителей из шорт-листа, сформированного отборочной комиссией по следующим номинациям:

– Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал;

– Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале;

– Лучшая режиссёрская работа в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале;

– Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале.

Помимо этого, оргкомитет также вручит специальный приз «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока».

Напомним, что прием заявок продолжается до 18 ноября, а сама торжественная церемония вручения состоится 18 декабря.