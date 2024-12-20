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В Москве cостоится церемония награждения лауреатов Дальневосточной Кинопремии

Автор: БК

20 декабря 2024

В число номинантов вошли 14 картин

23 декабря на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики состоится торжественная церемония награждения лауреатов Дальневосточной кинопремии.

В мероприятии примут участие заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин, а также режиссер, продюсер, художественный руководитель Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», директор Дальневосточной Кинопремии Филипп Абрютин.

В тот же день номинанты Кинопремии посетят Киностудию им. М. Горького, а также обсудят вопросы развития кинематографа на Дальнем Востоке в ходе тематических круглых столов и пленарной сессии на площадке КРДВ.

Напомним, что в шорт-лист вошли 14 картин, которые отвечают всем требованиям регламента кинопремии.

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